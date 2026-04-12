إعلان

بالأسماء.. 19 مصابًا في انقلاب ربع نقل بطريق أسيوط الزراعي

كتب : محمود عجمي

06:26 م 12/04/2026

جانب من الحادث

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

حصل "مصراوي" على أسماء 19 مصابًا في حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق أسيوط / القاهرة الزراعي، أمام قرية العتامنة التابعة لمركز منفلوط بمحافظة أسيوط، حيث جرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

تفاصيل الحادث

أُصيب 19 شخصًا، اليوم الأحد، في حادث انقلاب سيارة ربع نقل كانت تقل عددًا من العمال، وذلك على الطريق الزراعي بأسيوط، أمام نطاق قرية العتامنة بمركز منفلوط، وسط حالة من الاستنفار الأمني والدفع بعدد من سيارات الإسعاف.

بلاغ أمني وتحرك عاجل

تلقى وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ووجود عدد من المصابين، وعلى الفور تم توجيه الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

أسماء المصابين

وبالفحص تبين انقلاب سيارة ربع نقل تحمل رقم 7356 ي أ ر، ما أسفر عن إصابة كل من: سيد.س (35 عامًا)، وأسامة.ع (26 عامًا)، ومحمود.ع (23 عامًا)، وناجي.ر (31 عامًا)، وحسن.م (25 عامًا)، إلى جانب شخصين مجهولي الهوية يبلغان من العمر 30 و37 عامًا، وأحمد.م (26 عامًا).

كما شملت قائمة المصابين: أحمد.ن (25 عامًا)، ومحمد.ع (23 عامًا)، ومحمود.ع (49 عامًا)، وعاطف.س (60 عامًا)، ومجاهد.خ (49 عامًا)، وأشرف.س (24 عامًا)، وعطا.ح (25 عامًا)، وخلفية.ق (28 عامًا)، وعبدالناصر.ح (28 عامًا)، وخلاف.خ (26 عامًا)، وتغيان.ف (25 عامًا).

نقل المصابين للمستشفى

تم نقل جميع المصابين إلى مستشفى منفلوط المركزي بواسطة سيارات الإسعاف، لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة، فيما جرى رفع آثار الحادث من الطريق لتسيير الحركة المرورية.

الإجراءات القانونية

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والوقوف على ملابسات الحادث.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أحدث الموضوعات

أخبار مصر

إجراءات جديدة من الكهرباء لخفض استهلاك الوزارة بنسبة 50%
رياضة عربية وعالمية

روبرتسون يكشف سبب رحيله عن ليفربول وموقفه من العروض
علاقات

"تأكل نفسها لتنجو" حيوانات تلجأ لطرق صادمة عند التعرض الى الخطر (صور)
حوادث وقضايا

النائب العام يأمر بحظر النشر في واقعتي سيدة الإسكندرية وضحايا العم بالمنوفية
حوادث وقضايا

فيديو اقتحام محل يشعل الجدل في كفر الشيخ والتحقيقات تكشف الكواليس

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

