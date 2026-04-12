حصل "مصراوي" على أسماء 19 مصابًا في حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق أسيوط / القاهرة الزراعي، أمام قرية العتامنة التابعة لمركز منفلوط بمحافظة أسيوط، حيث جرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

تفاصيل الحادث

أُصيب 19 شخصًا، اليوم الأحد، في حادث انقلاب سيارة ربع نقل كانت تقل عددًا من العمال، وذلك على الطريق الزراعي بأسيوط، أمام نطاق قرية العتامنة بمركز منفلوط، وسط حالة من الاستنفار الأمني والدفع بعدد من سيارات الإسعاف.

بلاغ أمني وتحرك عاجل

تلقى وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ووجود عدد من المصابين، وعلى الفور تم توجيه الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

أسماء المصابين

وبالفحص تبين انقلاب سيارة ربع نقل تحمل رقم 7356 ي أ ر، ما أسفر عن إصابة كل من: سيد.س (35 عامًا)، وأسامة.ع (26 عامًا)، ومحمود.ع (23 عامًا)، وناجي.ر (31 عامًا)، وحسن.م (25 عامًا)، إلى جانب شخصين مجهولي الهوية يبلغان من العمر 30 و37 عامًا، وأحمد.م (26 عامًا).

كما شملت قائمة المصابين: أحمد.ن (25 عامًا)، ومحمد.ع (23 عامًا)، ومحمود.ع (49 عامًا)، وعاطف.س (60 عامًا)، ومجاهد.خ (49 عامًا)، وأشرف.س (24 عامًا)، وعطا.ح (25 عامًا)، وخلفية.ق (28 عامًا)، وعبدالناصر.ح (28 عامًا)، وخلاف.خ (26 عامًا)، وتغيان.ف (25 عامًا).

نقل المصابين للمستشفى

تم نقل جميع المصابين إلى مستشفى منفلوط المركزي بواسطة سيارات الإسعاف، لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة، فيما جرى رفع آثار الحادث من الطريق لتسيير الحركة المرورية.

الإجراءات القانونية

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والوقوف على ملابسات الحادث.