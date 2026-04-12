محافظ القليوبية ومدير الأمن يهنئون الأنبا مرقس بعيد القيامة في شبرا الخيمة

كتب : أسامة علاء الدين

11:32 ص 12/04/2026
أجرى الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، يرافقه اللواء أشرف جاب الله، مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، زيارة إلى مطرانية شبرا الخيمة وتوابعها، لتقديم التهنئة لنيافة الأنبا مرقس بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد.

حضور قيادات تنفيذية وأمنية

رافق المحافظ خلال الزيارة عدد من القيادات التنفيذية والأمنية، من بينهم الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ، والمهندسة جيهان مسعود السكرتير العام، واللواء محمد معوض السكرتير العام المساعد، إلى جانب عدد من مسؤولي الأمن القومي والمستشار العسكري ورؤساء الأحياء وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

رسائل تؤكد الوحدة الوطنية

أكد المحافظ خلال اللقاء على عمق روابط المحبة التي تجمع أبناء الوطن، مشيرًا إلى أن الأعياد تمثل فرصة لتجديد أواصر المودة وتعزيز قيم التسامح، متمنيًا لمصر دوام الأمن والاستقرار في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

إشادة بالزيارة وروح التلاحم

من جانبه، أعرب الأنبا مرقس عن خالص شكره وتقديره لمحافظ القليوبية والوفد المرافق، مشيدًا بهذه الزيارة التي تعكس روح التلاحم بين أبناء الوطن، ومتمنيًا استمرار مسيرة التقدم والازدهار لمصر.

