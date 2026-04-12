أعلن المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، رفع درجة الاستعداد بكافة أجهزة المحافظة لاستقبال احتفالات أعياد الربيع "شم النسيم"، مشدداً على ضرورة توفير أقصى درجات الانضباط والسلامة، وتقديم أفضل الخدمات لمواطني الثغر وزوارها من مختلف المحافظات.

تجهيز شواطئ القطاعين الشرقي والغربي

من جانبه، أكد العميد أحمد إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، جاهزية 43 شاطئاً لاستقبال الرواد، بواقع 19 شاطئاً في القطاع الشرقي و24 شاطئاً في القطاع الغربي.

وأوضح أن الإدارة بدأت في تنفيذ خطة مرور دوري مكثف للتأكد من التزام المستأجرين بتعليمات التشغيل، فضلاً عن شن حملات تفتيشية على المحال والمقاهي والكافتيريات والفنادق التابعة للإدارة للحفاظ على الانضباط العام.

منظومة لتلقي الشكاوى

وأعلنت المحافظة عن تفعيل منظومة متكاملة لتلقي الشكاوى عبر 10 خطوط ساخنة، منها 7 خطوط للشكاوى العامة و3 خطوط مخصصة لشكاوى السياحة، وذلك لضمان الاستجابة الفورية لأي مخالفات قد تواجه المصطافين خلال فترة الأعياد.

الظهور بالشكل الحضاري

وشدد محافظ الإسكندرية على جميع الأجهزة التنفيذية بضرورة التواجد الميداني وبذل أقصى الجهود لضمان ظهور المدينة بالشكل الحضاري اللائق، بما يعكس مكانة الإسكندرية كواجهة سياحية وترفيهية أولى في مصر، مؤكداً أنه لن يسمح بأي تهاون في مستوى الخدمات المقدمة للجمهور.