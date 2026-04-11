شارك الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، في مراسم قداس عيد القيامة المجيد بكنيسة السيدة العذراء بمدينة بنها، يرافقه الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، واللواء أشرف جاب الله مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، في إطار حرص الدولة على مشاركة المواطنين احتفالاتهم.

استقبال كنسي وحضور واسع

وكان في استقبال المحافظ نيافة الأنبا مكسيموس، مطران بنها وقويسنا وتوابعها، وعدد من الآباء الكهنة، وسط أجواء سادتها البهجة والمودة، وبحضور الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية وأعضاء مجلس النواب.

رسائل مواطنة وتآخي

وأعرب المحافظ عن خالص تهانيه بمناسبة عيد القيامة المجيد، مؤكدًا أن هذه المناسبات تعكس وحدة النسيج الوطني، وتؤكد أن المصريين يقدمون نموذجًا فريدًا في التعايش والتلاحم، مشيرًا إلى أن الأعياد فرصة لتجديد قيم المحبة والسلام.

إشادة كنسية بالمشاركة

ومن جانبه، أعرب الأنبا مكسيموس عن تقديره لمشاركة القيادات التنفيذية والأمنية، مؤكدًا أن ذلك يعكس عمق العلاقات الإنسانية والوطنية بين أبناء المجتمع، ومثمنًا جهود الدولة في تأمين الاحتفالات.

تبادل تهاني وأجواء من الود

وعقب انتهاء القداس، تبادل المحافظ التهاني مع الحضور، مؤكدًا أن هذه المناسبات تُجسد أسمى معاني الوحدة الوطنية، وتعزز روح التآخي بين أبناء الشعب المصري.