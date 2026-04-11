بورسعيد تحتفل بعيد القيامة.. إقبال كبير على قداس كنيسة الأنبا بيشوي (فيديو

شهدت كنائس مدن ومراكز محافظة كفر الشيخ، اليوم السبت، إقامة قداس عيد القيامة المجيد، وسط أجواء روحانية وإجراءات أمنية مشددة لتأمين الاحتفالات داخل الكنائس.

قداس بكنيسة الشهيد مار جرجس بدسوق

وترأس القمص بطرس بطرس بسطوروس، وكيل مطرانية كفر الشيخ، صلاة قداس عيد القيامة بكنيسة الشهيد مار جرجس بمدينة دسوق، بحضور القمص بيشوي بطرس، كاهن الكنيسة، وعدد من الأقباط.

استعدادات لاستقبال المهنئين

وأعلنت مطرانية كفر الشيخ استقبال الكنائس للمهنئين بعيد القيامة المجيد بداية من غد الأحد، على أن يكون في استقبالهم قيادات الكنائس، ضمن أجواء احتفالية مستمرة.