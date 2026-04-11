سيطرت قوات الحماية المدنية على حريق اندلع داخل منزلين وحوش في قرية الشرق بهجورة التابعة لمركز نجع حمادي بمحافظة قنا، دون وقوع أي إصابات بين الأهالي.

بداية البلاغ

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا قد تلقت إخطارًا من مركز شرطة نجع حمادي، يفيد بنشوب حريق داخل منزلين وحوش بالقرية، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ.

امتداد الحريق والسيطرة عليه

وتبين من الفحص أن الحريق بدأ على سطح منزلين قبل أن يمتد إلى الحوش المجاور، وتمكنت قوات الحماية المدنية من محاصرة النيران والسيطرة عليها بالكامل ومنع امتدادها إلى المنازل المجاورة.

التحقيقات والإجراءات

جرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة التي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول ملابسات الحريق وبيان أسبابه.