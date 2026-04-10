كثّفت مديرية الصحة بالمحافظة حملاتها التفتيشية على المنشآت غير الحكومية، في إطار جهود وزارة الصحة والسكان لتشديد الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء نبيل السيد حسب الله محافظ الإسماعيلية.

حملات تفتيش مكثفة على المنشآت الطبية الخاصة

وشنّت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالإسماعيلية حملة موسعة، استهدفت المرور على 55 منشأة طبية خاصة.

المرور على 55 منشأة بمختلف التخصصات

شملت الحملة تخصصات متنوعة مثل النساء والتوليد، وطب الأطفال، وطب الأسنان، والجلدية، إلى جانب تخصصات أخرى.

غلق 8 منشآت وإنذار 16 بسبب مخالفات

وأوضحت الدكتورة ريم مصطفى، وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، أن الحملة أسفرت عن إصدار قرارات غلق لعدد 8 منشآت طبية مخالفة، فضلًا عن توجيه إنذارات لـ16 منشأة أخرى مع منحها مهلة لتصحيح أوضاعها.

مخالفات تتعلق بالتراخيص ومكافحة العدوى

وأضافت أن المخالفات التي تم رصدها تنوعت بين عدم استيفاء اشتراطات التراخيص، وقصور في تطبيق إجراءات مكافحة العدوى، إلى جانب مخالفات تتعلق بالتخلص غير الآمن من النفايات الطبية الخطرة.

لجنة متخصصة لمتابعة الالتزام بالاشتراطات الصحية

ومن جانبها، شكّلت إدارة العلاج الحر لجنة برئاسة الدكتورة هبة طه، للمرور الدوري على المنشآت الطبية الخاصة، بهدف إحكام الرقابة وضبط أي مخالفات حفاظًا على صحة المواطنين.