زحام وبـ"بيتش باجي".. إقبال على شاطئ بورسعيد في الجمعة الأخيرة قبل عيد

استعدت كنائس جنوب سيناء، لاستقبال روادها من المسيحيين، لقداس عيد القيامة المجيد المقرر انطلاقه مساء غدًا السبت، والذي يعد من أهم المناسبات الدينية لدى الأقباط الأرثوذكس، عقب انتهاء الصوم الكبير الذي يستمر لمدة 55 يومًا.

تأمين الكنائس

وحرصت مديرية الأمن على تأمين كنائس المحافظة، خاصة كاتدرائية السمائيين بمدينة شرم الشيخ كونها تشهد توافد كثيف من الأجانب السائحين والمقيمين، وذلك من خلال تعزيز الأفراد الشرطية والتمركزات بمحيط الكنائس، إلى جانب تمركز سيارات الإطفاء والإسعاف، وفرض طوق أمنى فى محيط الكنائس، لضمان توفير المناخ الآمن للأقباط خلال أداء الصلوات وقداس العيد.

الأنبا أبوللو يترأس القداس بكاتدرائية السمائيين

ومن المقرر أن يترأس الأنبا أبوللو، أسقف جنوب سيناء، القداس بكاتدرائية السمائيين، وتوزيع الهدايا والعيدية على الأطفال المترددين على الكنيسة.