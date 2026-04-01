بـ 20 جنيهاً للمستهلك.. تحرك عاجل من تموين الدقهلية لخفض أسعار الطماطم

كتب : رامي محمود

09:26 م 01/04/2026

مديرية التموين بالدقهلية

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الدقهلية، بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك، اليوم الأربعاء، حملة مكبرة داخل سوق الجملة لبيع الخضروات والفاكهة بمدينة المنصورة لضبط أسعار الخضراوات وخاصة الطماطم في ظل ارتفاع أسعارها الملحوظ خلال الآونة الأخيرة.

قاد الحملة على حسن عبدالفتاح، وكيل وزارة التموين بالدقهلية والدكتورة شيماء الهندي مدير عام التجارة الداخلية ومسؤولي جهاز حماية المستهلك.

وأجريت الحملة مرور على كافة المحلات والتجار داخل السوق والتعرف على أسعار "دعايات الطماطم" وطرحها بسعر من ٤٥٠ جنيه إلى ٥٠٠ جنيه للعدالة زنة ٢٨ كيلو

وقال على حسن عبدالفتاح، وكيل وزارة التموين أن المديرية تشن حملات مكبرة بناء على تعليمات وزير التموين واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية لضبط الأسعار وضمان وصول الخضروات إلى المستهلك بأسعار مناسبة.

وأضاف أن سعر الطماطم داخل سوق الجملة يصل إلى ١٧ جنيها للكيلو الواحد وتسلمها التاجر ليتم طرحها في الأسواق وكافة المنافذ التابعة للمحافظة بسعر ٢٠ جنيها للمستهلك.

فيما أكد عدد من التجار أن أسباب ارتفاع أسعار الطماطم يعود لتغير عروات الزراعة في الوقت الراهن، وقلة المعروض مؤكدين أن الطماطم يتم حصدها خلال تلك الفترة من محافظة الشرقية وفي انتظار الحصاد من محطات وادي النطرون والفيوم وغيرها من المحافظات التي ستبدأ في الجمع مما سيساهم في خفض الأسعار خلال الأيام المقبلة.

