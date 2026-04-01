إعلان

اختلسا كتبا مدرسية بـ 5 ملايين جنيه.. جنايات الإسكندرية تنظر محاكمة موظفين بالتعليم

كتب : محمد البدري , محمد عامر

04:29 م 01/04/2026

محكمة جنايات الإسكندرية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

حددت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبد الرحمن حافظ، الأسبوع الأخير من شهر أبريل الجاري، لبدء محاكمة مدير وأمين مخزن بإدارة العجمي التعليمية، لاتهامهما باختلاس أكثر من 206 آلاف من الكتب المدرسية في واقعة فساد مالي وإداري.


تعقد الجلسة بعضوية كل من المستشار طارق الصيرفي، والمستشار شريف جبر، والمستشار عمر سليم، وسكرتارية أحمد يوسف حجاج.


اختلاس 206 آلاف كتاب مدرسي

كشفت تحقيقات القضية المقيدة برقم 1427 لسنة 2026 جنايات قسم شرطة الدخيلة، عن قيام المتهم الأول "م. ف. ع" بصفته موظفًا عامًا (مدير مخزن كتب المرحلة الابتدائية)، باختلاس 206 ألف و708 كتب مدرسية من أصناف مختلفة كانت في عهدته، وبلغت قيمتها الإجمالية 5 ملايين و350 ألفًا و34 جنيهًا مصريًا.

خطة التزوير في "نموذج 2 مخازن"

وأفادت التحريات الصادرة عن الإدارة العامة لمكافحة أموال العامة، أن المتهم ارتكب جريمة الاختلاس عمدًا خلال العام الدراسي 2022/2023.

واعتمدت خطته على تزوير محررات رسمية واستعمالها، حيث قام بتغيير الكميات والأصناف الحقيقية في أصل "أذونات الصرف - نموذج 2 مخازن حكومية" الخاصة بـ 20 مدرسة تابعة للإدارة، ليتمكن من الاستيلاء على الكتب وتصريفها لصالحه.

دور الشريك المتهم

وتوصلت التحقيقات إلى تورط المتهم الثاني "ح. م. ز" (أمين مخزن)، حيث اشترك مع الأول في تزوير بيانات الأصناف والأرقام الأصلية قبل تعديلها.

وأثبتت اللجنة الفنية المشكلة من الإدارة المالية والإدارية بمديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، نفاذًا لقرار النيابة الإدارية، وجود عجز صارخ في العهدة وتلاعب بالأرقام المكتوبة بخانات حالة الصنف.

وعقب اكتمال التحقيقات ومواجهة المتهمين بالأدلة الفنية، قررت النيابة العامة إحالة القضية إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما طبقًا لمواد القانون الخاصة بالاختلاس وتزوير المحررات الرسمية المرتبطة بوظيفة عامة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

جنايات الإسكندرية اختلاس كتب مدرسية إدارة العجمي التعليمية أخبار الإسكندرية أموال عامة تزوير مستندات رسمية محاكمة أبريل مديرية التربية والتعليم فساد إداري حوادث الإسكندرية

