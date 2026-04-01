قبل شم النسيم.. ضبط كميات من الفسيخ الفاسد في حملة بالمنيا

تابع المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، اليوم الأربعاء، من داخل مركز السيطرة للشبكة الوطنية وغرفة العمليات المركزية، تنفيذ خطة انتشار المعدات والأطقم الميدانية، تزامنًا مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية التي تشهدها المحافظة، وذلك بحضور اللواء أحمد حبيب، السكرتير العام للمحافظة.

رصد رقمي وتنسيق لحظي

تفقد المحافظ عبر منظومة الرصد الرقمي والربط المباشر مع كافة الأحياء، خارطة تمركزات سيارات ومعدات شركة الصرف الصحي، مؤكدًا على كفاءة التنسيق اللحظي عبر المنظومة الذكية للمركز.

وتتيح هذه المنظومة توجيه المعدات فورًا لأي نقطة تشهد تجمعات لمياه الأمطار، بما يضمن الحفاظ على السيولة المرورية الكاملة بكافة المحاور والشوارع الرئيسية بالمدينة.

مرونة التحرك واستقرار الأوضاع

وشدد المهندس أيمن عطية على رؤساء الأحياء ومديري غرف العمليات بتكثيف التواجد الميداني والتحرك الفوري لضمان سرعة الاستجابة.

وأشار المحافظ إلى أن قرار تعطيل الدراسة اليوم منح الأجهزة التنفيذية مرونة وحرية حركة أكبر في التعامل مع البؤر الساخنة، وهو ما أدى إلى استقرار الأوضاع الميدانية وسيولة الحركة على مستوى الأحياء.

أرقام الطوارئ وغرفة العمليات

وأكد محافظ الإسكندرية على استمرار انعقاد غرفة العمليات المركزية على مدار الساعة لتلقي شكاوى المواطنين، موضحًا أن جميع الأجهزة في حالة استنفار قصوى لضمان سلامة المواطنين حتى عبور موجة الطقس بسلام.

ويمكن للمواطنين التواصل مع غرفة العمليات عبر الخط الساخن 114 من التليفون الأرضي، أو عبر الأرقام المخصصة للمحمول:

(4234132 - 4234131 - 4234133 - 4234134 - 4234135 - 4234136 - 4234137).