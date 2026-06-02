قال مسؤولون، إن ما لا يقل عن 5 أشخاص قتلوا وأصيب العشرات بجروح جراء هجمات جوية شنتها روسيا على مناطق رئيسية في أوكرانيا، منها كييف ودنيبرو وخاركيف، في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء، وذلك بعد أيام من تحذيرات من أن موسكو تخطط لشن هجوم ‌كبير.

أفاد حاكم دنيبرو أولكسندر هانزا، تعرض المنطقة الواقعة شرقي أوكرانيا لهجوم أدى إلى مقتل 4 أشخاص وإصابة 16 آخرين.

وأضاف أن جميع المصابين نقلوا إلى المستشفى وحالتهم متوسطة، إذ نشر صورا لمبان سكنية لحقت بها أضرار شديدة ومركبات محترقة وملعب أطفال مدمر.

وفي كييف، أفاد تيمور تكاتشينكو، رئيس الإدارة العسكرية للعاصمة، بمقتل شخص واحد على الأقل وإصابة 29 آخرين في أنحاء متفرقة من العاصمة.

وقال رئيس بلدية كييف، فيتالي كليتشكو، إن ما يشتبه بأنها ⁠ضربة صاروخية استهدفت مبنى سكنيا من 24 طابقا، مما أدى إلى انهياره، مرجحا أن يكون هناك أشخاص محاصرون تحت الأنقاض.

وأفاد بأن التقارير الأولية أشارت إلى إصابة 4 أشخاص.

وأضاف أن حريقا اندلع في مبنى غير سكني بحي بوديل، إذ اشتعلت النيران أيضا في مبنى سكني من 9 طوابق بعد سقوط حطام صواريخ فيما يبدو على سطح المبنى.

وقال: "في حي أوبولون، تحترق سيارات بعد أن أصابها حطام صواريخ متساقطة، وهناك أيضا حرائق في موقعين في مناطق مفتوحة، أحدهما قرب روضة أطفال"، وفقا لرويترز.