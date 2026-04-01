لقى 3 أطفال مصرعهم، وأصيب طفل آخر، جميعهم من أسرة واحدة، إثر وقوع حادث تصادم بين دراجتين بخاريتين وسيارة ربع نقل بطريق النعناعي – النجاح، بدائرة مركز بدر بمحافظة البحيرة.

تلقى اللواء محمد عمارة، مدير أمن البحيرة، بلاغًا من شرطة النجدة، بوقوع حادث سير بالطريق المشار إليه، ووجود متوفين ومصابين.

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وبالفحص تبين اصطدام دراجة بخارية بدون لوحات معدنية، قيادة محمد يوسف محمد جاد الله، 16 عام، عامل، ومقيم الحامول، كفر الشيخ، بسيارة ربع نقل، ثم تلاها اصطدام دراجة بخارية أخرى، قيادة أحمد حسن مكايد، 15 عام، عامل، ومقيم مركز الشهداء، المنوفية.

تفاصيل الضحايا والمصاب:

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث وتبين وفاة أحمد حسن مكايد، 15 عام، عامل، ومقيم الشهداء، المنوفية، ونجل شقيقه أدهم محمد حسن مكايد، 12 عام، طالب، ومقيمان مركز الشهداء، المنوفية، ومحمد يوسف محمد جاد الله، 16 عام، عامل، ومقيم مركز الحامول، كفر الشيخ.

كما تبين إصابة سليم حسام حسن مكايد، 5 أعوام، نجل شقيق قائد الدراجة الأولى، بكسر في الفخذ ونزيف بالبطن، وحالته غير مستقرة.

نقل المصابين والتحقيقات

جرى نقل الجثامين إلى مشرحة مستشفى بدر العام، والمصاب إلى مستشفى وادي النطرون التخصصي لتلقي العلاج، وجرى التحفظ على سائق السيارة والدراجتين تحت تصرف جهات التحقيق.

حرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابساته.