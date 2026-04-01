أعلن اللواء عماد كدواني محافظ المنيا مواصلة الحملات الرقابية المكثفة على الأسواق، لتشديد الرقابة على منافذ بيع اللحوم والدواجن والأسماك، والتصدي بكل حزم لأي مخالفات تمس سلامة الغذاء.

وكشف الدكتور رمضان توفيق، مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا، أن الحملات التفتيشية التي نُفذت خلال أسبوع أسفرت عن ضبط ومصادرة 4 أطنان و 31 كجم من اللحوم ومنتجاتها، بينها 563 كجم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، تم إعدامها فورًا وفقًا للاشتراطات الصحية.

وأشار إلى أن المضبوطات تنوعت بين لحوم بلدية، دواجن، أسماك، كبدة مجمدة ومصنعات غذائية، موضحاً أنه تم تحرير 26 محضرًا للمخالفين، إلى جانب سحب عينات من الأسواق للتأكد من جودة المنتجات المعروضة.

وفي السياق أعلن المهندس حلمي الزهري، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن المديرية نفذت حملات رقابية موسعة بمختلف مراكز المحافظة، أسفرت عن تحرير 162 مخالفة تموينية متنوعة، وضبط عدد (2) قضية، ومصادرة 18 شيكارة دقيق بلدي مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وفي قطاع المخابز البلدية، تم تحرير 132 مخالفة، تنوعت ما بين إنتاج خبز ناقص الوزن أو غير مطابق للمواصفات، والتصرف في الدقيق البلدي المدعم، كما تم ضبط سلع مجهولة المصدر، وتم التحفظ على كميات من السلع منها طن أرز، وطن علف، بالإضافة إلى ضبط سلع منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، شملت دواجن، وأسماك مملحة، ومبيدات زراعية، فضلًا عن تحرير محاضر إدارة منشآت بدون ترخيص وعدم الإعلان عن الأسعار.