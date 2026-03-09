إعلان

انكشف المستور.. عيادة أسنان وراء لافتات "الفن مش رسالة" بالإسكندرية (فيديو وصور)

كتب : محمد عامر , محمد البدري

06:05 م 09/03/2026
كشفت مصادر بمحافظة الإسكندرية تفاصيل جديدة حول لافتات "الفن مش رسالة" التي أثارت جدلًا واسعًا بعد انتشارها في شوارع المدينة، حيث تبين أنها كانت إعلانًا تشويقيًا لإحدى عيادات طب الأسنان، نفذته وكالة إعلانية صاحبة فكرة الحملة.

إجراءات قانونية ضد الوكالة الإعلانية

أكدت المصادر أن الجهات المعنية بمحافظة الإسكندرية بدأت اتخاذ إجراءات قانونية ضد الوكالة المسؤولة عن إدارة الحملة، نظرًا لتجاوزها حدود القبول المجتمعي.
وتحركت الأجهزة التنفيذية فورًا لإزالة جميع اللافتات من الميادين والشوارع الرئيسية في مختلف أحياء المدينة، بعد أن اعتبرها المواطنون هجومًا على قيمة الفن ودوره التاريخي في الإسكندرية.

خطأ في أسلوب "الإعلانات الصادمة"

أوضحت المصادر أن الوكالة الإعلانية ارتكبت خطأً كبيرًا باعتمادها أسلوب "الإعلانات الصادمة" دون مراعاة السياق الثقافي والاجتماعي للمدينة، مما حول الحملة إلى أزمة علاقات عامة حادة.
واعتُبرت عبارة "الفن مش رسالة" تجاوزًا للحد الفاصل بين الإثارة التسويقية المشروعة والإساءة المباشرة للهوية الثقافية، ما استدعى تدخلاً رسميًا لحماية الذوق العام.

إزالة اللافتات ومراجعة الإعلانات

كانت الجهات المختصة بمحافظة الإسكندرية قد وجهت بإزالة كافة اللافتات الخاصة بالحملة، مع مراجعة جميع إعلانات الطرق للتأكد من توافق محتواها مع القيم المجتمعية وضوابط المدينة، مشددة على عدم السماح بأي تجاوز يمس ثقافة المجتمع السكندري.

اقرأ أيضًا:

إزالة لافتات "الفن مش رسالة" من شوارع الإسكندرية بعد موجة انتقادات (صور)

https://www.masrawy.com/news/news_regions/details/2026/3/9/2954862


"الفن مش رسالة".. حملة إعلانية تثير الجدل في الإسكندرية- صور

https://www.masrawy.com/news/news_regions/details/2026/3/9/2954774

