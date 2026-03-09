إعلان

"أشوفه بكرة حاجة تانية".. محافظ المنوفية يفاجئ مركز شباب أم خنان ويحيل مديره للتحقيق

كتب : أحمد الباهي

12:44 م 09/03/2026 تعديل في 12:45 م
    أثناء جولة المحافظ المفاجئة
    المحافظ يكشف قصور داخل المكان

فاجأ اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية، اليوم الاثنين، مركز شباب أم خنان التابع لمركز ومدينة قويسنا، لمتابعة انتظام سير العمل ومستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وخلال الزيارة قرر المحافظ استبعاد مدير المركز وإحالته للتحقيق لعدم تواجده أثناء المرور وضعف الإشراف على العمل داخل المركز.

استياء من تدني مستوى الخدمات

وأبدى محافظ المنوفية استياءه الشديد من سوء الحالة العامة وتدني مستوى النظافة وضعف الخدمات وعدم وجود أنشطة داخل المركز، مؤكدًا ضرورة تحسين مستوى الأداء بما يليق بخدمة الشباب وأهالي القرية.

توجيه عاجل لمديرية الشباب والرياضة

وخلال اتصال هاتفي، شدد المحافظ على مدير مديرية الشباب والرياضة قائلاً:
"لجنة من عندك بالمديرية تنزل تعاين المركز ده وأشوفه بكرة حاجة تانية، ومدير المركز يتغير النهاردة ويتحول للتحقيق".

تشكيل لجنة لمتابعة المركز

وكلف المحافظ مدير مديرية الشباب والرياضة بتشكيل لجنة للنزول الميداني لمعاينة المركز والوقوف على حالته وآلية العمل وحجم الأنشطة والخدمات التي يقدمها، مع تكثيف الجهود لتحسين مستوى الأداء وضمان تقديم الخدمات بالشكل المناسب.

المحافظ: لا تهاون مع المقصرين

وأكد محافظ المنوفية أن المواطن وتحسين جودة الخدمات في صدارة الأولويات، مشددًا على أنه لن يسمح بأي تهاون أو تقصير من أي مسؤول داخل منظومة العمل بالجهاز التنفيذي، بما يحقق الصالح العام والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات.

