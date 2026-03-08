إعلان

قرار عاجل من محافظ بني سويف خلال زيارة ضحايا حادث الجنازة

كتب : حمدي سليمان

03:32 م 08/03/2026
    جانب من زيارة محافظ بني سويف لمصابي حادث التصادم (1)
    جانب من زيارة محافظ بني سويف لمصابي حادث التصادم (4)
    جانب من زيارة محافظ بني سويف لمصابي حادث التصادم (5)
    جانب من زيارة محافظ بني سويف لمصابي حادث التصادم (6)
    جانب من زيارة محافظ بني سويف لمصابي حادث التصادم (3)

زار اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، يرافقه الدكتور طارق علي رئيس جامعة بني سويف، المستشفى الجامعي للاطمئنان على الحالة الصحية لمصابي الحادث الذي وقع صباح اليوم على الطريق الصحراوي الشرقي، إثر تصادم سيارتين، ما أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 20 آخرين أثناء توجههم لتشييع جنازة متوفٍ من مركز ببا.

الاطمئنان على الحالة الصحية للمصابين

وخلال الزيارة، اطمأن المحافظ ورئيس الجامعة على الوضع الصحي للمصابين، حيث تراوحت إصاباتهم بين سحجات وكدمات، واشتباه ما بعد الارتجاج، واشتباه كسور، ووجها بتوفير الرعاية الطبية اللازمة لهم، مع متابعة حالتهم الصحية بشكل مستمر داخل المستشفى الجامعي.

كما وجّه المحافظ باتخاذ الإجراءات اللازمة لتسريع استخراج تصاريح الدفن للمتوفين، وتقديم الدعم اللازم لأسر الضحايا.

توجيهات بسرعة صرف التعويضات لأسر الضحايا

ووجّه محافظ بني سويف وكيل وزارة التضامن الاجتماعي باتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف التعويضات المقررة لأسر المتوفين والمصابين، وفقًا للقانون والضوابط المنظمة لمثل هذه الحالات.

وأوضحت هبة الجلالي وكيل وزارة التضامن، أنه سيجري صرف 50 ألف جنيه لأسرة كل متوفٍ إذا كان رب أسرة، و25 ألف جنيه إذا لم يكن المتوفى رب أسرة، فيما يتم تحديد قيمة التعويض للمصابين بحسب مدة الإقامة في المستشفى.

حضور قيادات الصحة والتضامن بالمستشفى

رافق المحافظ خلال الزيارة الدكتور عماد البنا المدير التنفيذي للمستشفى الجامعي، والدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة، والدكتورة هبة الجلالي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وذلك للاطمئنان على تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية والخدمات اللازمة للمصابين وأسر الضحايا.

