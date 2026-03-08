تُباشر جهات التحقيق بمحافظة بورسعيد تحقيقاتها في واقعة مقتل فاطمة خليل، المعروفة إعلاميًا باسم "عروس بورسعيد"، داخل منزل خطيبها بمنطقة ري 6 جنوب المحافظة.

اعترافات المتهمة أمام التحقيق

وأقرت المتهمة "دعاء"، زوجة شقيق خطيب المجني عليها، أمام جهات التحقيق بارتكاب الواقعة، موضحة أن المجني عليها حضرت برفقة والدتها إلى منزل خطيبها "محمود" لتناول الإفطار، واضطرتا للمبيت داخل المنزل نظرًا لتأخر الوقت وصعوبة العودة إلى منزلهما في حي الزهور.

وأضافت أن المجني عليها وخطيبها خرجا في التاسعة مساءً مستقلين دراجة نارية لشراء السحور من أحد المتاجر القريبة، ثم عادا وجلس الجميع لمشاهدة التلفزيون قبل التوجه للنوم.

صباح الواقعة

وأوضحت المتهمة أنه في الساعة الثامنة صباح اليوم التالي ذهب كل من في المنزل إلى عمله، وتبقى في المنزل "فاطمة" المجني عليها ووالدتها وخطيبها وأمه وزوجة شقيقه وبنت أخت خطيب المتوفاة "شهد" لتجهيز الإفطار، وبعد ذلك ذهبت المجني عليها و"شهد" إلى التنزه حول المنزل، وبعد ربع ساعة تركت "شهد" المجني عليها "فاطمة" وذهبت إلى جدتها لتخبرها أنها مريضة، وتعاني من تعب، ثم عادت "فاطمة" وصعدت إلى الطابق الثاني من المنزل، وهو عبارة عن وحدة غير مجهزة للسكن من الطوب الأحمر دون أبواب أو نوافذ، وذلك لرؤية مسكن الزوجية.

"فرشاة الشعر" وبداية الخلاف

وذكرت المتهمة أن المشادة بدأت بعد أن صعدت خلف فاطمة إلى الطابق الثاني من المنزل، وهو وحدة غير مجهزة للسكن، حيث طلبت فاطمة فرشاة للشعر، وفي أثناء ذلك نشب بينهما خلاف كلامي حاد.

وأوضحت أن التوتر كان بسبب خلافات على تقسيم مسكن الزوجية بين أفراد الأسرة، حيث قالت فاطمة خلال المشادة: "ريحتك وحشة"، ما أثار غضب المتهمة.

ارتكاب الجريمة

أقرت دعاء بأنها دفعت المجني عليها فسقطت، ثم قامت بخنقها باستخدام الشال الذي كانت ترتديه لمدة دقيقتين تقريبًا، ما أدى إلى وفاتها، مؤكدة أنها لم تقصد القتل. بعد ذلك، وضعت المتهمة طرحة فاطمة على مرتبة داخل الشقة ثم عادت لاستكمال أعمال المنزل.

اكتشاف الجريمة

وأوضحت التحقيقات أن والدة المجني عليها شعرت بالقلق بعد مرور وقت ولم تجد ابنتها، حتى اكتشف خطيبها محمود الجثمان في الطابق العلوي، حيث كان جزء من الجسد على الأرض والجزء الآخر على المرتبة، وعُلم بالحادث على الفور، وتم استدعاء سيارة الإسعاف وإبلاغ قسم شرطة الجنوب لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.