بالبكاء والدموع.. انهيار الشحات مبروك لحظة توديع زوجته في كفر الشيخ- صور

كتب : إسلام عمار

02:22 م 08/03/2026
    الشحات مبروك يتلقى العزاء مع المعزين
    حزن وبكاء الشحات مبروك خلال توديع زوجته إلى مثواها الأخير
    جانب من تلقي العزاء امام المقابر
    خلال وداع الشحات مبروك زوجته
    خلال تلقي الشحات مبروك العزاء امام المقابر
    خلال العزاء

ودع بطل العالم في كمال الأجسام الشحات مبروك، اليوم الأحد، زوجته إلى مثواها الأخير بالبكاء والدموع وسط حالة من الانهيار خلال تشييع جنازتها.

وشيع أهالي مدينة دسوق في كفر الشيخ، اليوم الأحد، جنازة زوجة بطل كمال الأجسام الدولي الشحات مبروك، والتي وافتها المنية متأثرة بوعكة صحية التي كانت بسببها تتلقى علاجها بمستشفى العجوزة بالقاهرة.

تقدم الجنازة بطل كمال الأجسام الشحات مبروك، وأبنائه، وأفراد أسرته التي يقيمون بمدينة دسوق، وأصدقاء أفراد الأسرة، وسط مشاركة عدد كبير من أبناء المدينة ليوارى جثمانها الثرى بمقابر أسرتها.

كانت أسرة بطل كمال الأجسام الدولي الشحات مبروك، أعلنت وفاة زوجته متأثرة بـ وعكة الصحية التي كانت تتلقى علاجها بمستشفى العجوزة بالقاهرة.

وتحولت صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إلى دفتر عزاء إذ شملت تدوينات رواد موقع التواصل الاجتماعي كلمات الحزن المعبرة عن رحيل زوجة اسطورة كمال الأجسام نظرًا لما يلقيه من شعبية جارفة في مسقط رأسه بمدينة دسوق في كفر الشيخ.

