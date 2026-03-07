شيع أهالي عزبة "البدالة" التابعة لقرية محلة مالك بمركز دسوق في كفر الشيخ، جنازة سيدة مسنة وحفيدها الصغير، اللذين لقيا مصرعهما في حادث تصادم مروع على الطريق الدولي الساحلي بنطاق محافظة الدقهلية.

ووقع الحادث الأليم أثناء استقلال الضحيتين سيارة يقودها نجل السيدة (محامٍ بمدينة دسوق)، وهو في الوقت ذاته والد الطفل المتوفى، حيث أصيب المحامي بجروح خطيرة ونُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، بينما فارقت والدته وطفله الحياة في الحال.

كان عبدالرحمن الصعيدي، محام، ابن عزبة البدالة التابعة لمركز دسوق توجه إلى مدينة المنصورة رفقة والدته ونجله الصغير، وأثناء قيادته السيارة على الطريق الدولي الساحلي أمام المنصورة الجديدة في نطاق محافظة الدقهلية اصطدمت بسيارتهم سيارة نقل ثقيل، وأسفر الحادث عن وفاة والدته، ونجله متأثرين بإصابتهم التي لحقت بهما نتيجة الحادث، بينما أصيب هو وجرى التعامل معه طبيًا.

ووفق ذلك تحولت صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إلى دفتر عزاء إذ دون رواد الـ"فيسبوك" عبارات الحزن والمواساة في الفقيدين الأم وحفيدها سائلين في نفس تدويناتهم الله عز وجل بالشفاء للمحامي.

وقال شعبان حماد، وكيل نقابة المحامين في كفر الشيخ عن محكمة دسوق الجزئية لـ"مصراوي" إنه جرى متابعة حالة زميلهم المصاب في الحادث بعد نقله للمستشفى، وإنهاء إجراءات دفن جثماني والدته ونجله بينما أصدرت النقابة بيانًا نعت فيه الضحيتين نظرًا لما يمثله الحادث من مشاهد مؤثرة.