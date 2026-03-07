"كانت في الشقة لوحدها".. اعترافات صادمة للمتهم بقتل زوجته خنقًا بالمنوفية

افتتح الدكتور جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، واللواء أركان حرب نبيل السيد حسب الله، محافظ الإسماعيلية، أعمال تطوير ملعب "بيبسي ستارز" بمركز شباب الإسماعيلية.

ويأتي ذلك في إطار خطة وزارة الشباب والرياضة لتطوير البنية التحتية الرياضية بالمحافظات، وتوفير منشآت وملاعب حديثة تتيح للشباب ممارسة الأنشطة الرياضية في بيئة آمنة ومجهزة.

تفقد مركز اكتشاف المواهب الرياضية

وشملت الجولة تفقد مركز اكتشاف الموهوبين رياضيًا والتدريب، حيث اطلع الوزير والمحافظ على البرامج التدريبية المخصصة لاكتشاف ورعاية المواهب في عدد من الألعاب الرياضية، في إطار جهود الوزارة لتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية واكتشاف العناصر المتميزة من مختلف المحافظات.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير منظومة اكتشاف الموهوبين رياضيًا، مشيرًا إلى أن هذه المنظومة تمثل خطوة أساسية لإعداد جيل جديد من الأبطال القادرين على تمثيل مصر في البطولات القارية والدولية ورفع اسمها في المحافل الرياضية.

دعم المواهب الرياضية في الإسماعيلية

من جانبه، أكد اللواء نبيل السيد حسب الله، محافظ الإسماعيلية، أن المحافظة تمتلك قاعدة كبيرة من المواهب الرياضية في مختلف الألعاب، مشيرًا إلى أن التعاون مع وزارة الشباب والرياضة يسهم في توفير الإمكانات اللازمة لاكتشاف تلك المواهب وتنمية قدراتها بما يحقق الاستفادة القصوى من طاقات الشباب.

مركز متكامل لاكتشاف ورعاية المواهب

يُعد مركز اكتشاف المواهب الرياضية والتدريب بالإسماعيلية أحد المشروعات الرياضية المتكاملة التي تستهدف اكتشاف ورعاية وتنمية المواهب من النشء والشباب.

ويقام المركز على مساحة إجمالية تبلغ نحو 7267 مترًا مربعًا، ويضم مبنى رئيسيًا على مساحة تقارب 1470 مترًا مربعًا مكونًا من بدروم ودور أرضي وثلاثة أدوار علوية.

ويضم المركز خدمات فندقية بطاقة استيعابية تصل إلى 103 أسرّة داخل 47 غرفة فندقية، إلى جانب قاعة مؤتمرات وبهو استقبال للوفود واللاعبين الموهوبين، وعدد من صالات الأنشطة الرياضية متعددة الأغراض، بالإضافة إلى صالة لياقة بدنية ونادٍ صحي للعلاج الطبيعي.

كما يشتمل المركز على حمام سباحة تدريبي وملعب خماسي بالنجيل الصناعي، فضلًا عن قاعات اجتماعات وورش عمل ومناطق ترفيهية وخدمات متكاملة، بما يوفر بيئة رياضية متطورة تسهم في إعداد وتأهيل المواهب الرياضية وصقل مهاراتهم تمهيدًا لتمثيل مصر في مختلف البطولات.