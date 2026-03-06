شهدت قرية شها التابعة لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية حادثًا مأساويًا، بعدما تسبب تسرب غاز أثناء أعمال تدفئة داخل إحدى مزارع الدواجن في انفجار عدد من أسطوانات البوتاجاز، ما أسفر عن إصابة 9 أشخاص بإصابات خطيرة تنوعت بين بتر بالساقين وحروق وكسور.

إخطار أمني وتحرك عاجل للحماية المدنية

تلقى اللواء عصام هلال مدير أمن الدقهلية إخطارًا من اللواء محمد عز مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ إلى العميد هيثم منصورة مأمور مركز شرطة المنصورة، بوقوع دوي انفجار كبير داخل مزرعة دواجن بقرية شها واندلاع حريق ووجود مصابين.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، حيث تبين نشوب حريق داخل مزرعة دواجن بالأرض الزراعية، مع سماع أصوات انفجار لأسطوانات الغاز داخل المزرعة، ما أدى إلى انهيار جزء من سورها.

أسماء المصابين وحالاتهم الصحية

أسفر الحادث عن إصابة كل من:

- أحمد شوقي الجيار (19 عامًا) – مقيم قرية سلامون القماش، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكسر بالعمود الفقري.

- محمد رضا علوان (20 عامًا) – مقيم قرية شها، جرى بتر الساق اليمنى ويعاني من اختناق.

- شخص مجهول الهوية (نحو 21 عامًا) – مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكسر مضاعف بالساق اليسرى.

- محمد الشحات أبو ليلة (18 عامًا) – مقيم قرية سلامون القماش، مصاب بكسر بالحوض وكسر بالقدم اليمنى.

- محمد محمد شاهين (22 عامًا) – مقيم قرية شها، مصاب بكسر في العمود الفقري.

- أسامة يوسف عبداللطيف (25 عامًا) – مصاب بجروح وحروق بالبطن وارتجاج وكسر مضاعف بالساق اليسرى.

- يوسف ربيع إبراهيم (18 عامًا) – مصاب بحروق من الدرجات الأولى والثانية والثالثة متفرقة بالجسم.

- عمار هشام الصياد (18 عامًا) – مصاب بحروق من الدرجات الأولى والثانية والثالثة متفرقة بالجسم.

- أسعد محمد علي (37 عامًا) – مصاب بحروق من الدرجتين الأولى والثانية وكدمات بالوجه وانخفاض في درجة الوعي.

نقل المصابين والسيطرة على الحريق

جرى نقل جميع المصابين إلى مستشفى الطوارئ الجامعي بالمنصورة لتلقي العلاج اللازم، فيما تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وتنفيذ أعمال التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران أو انفجار باقي الأسطوانات داخل المزرعة.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وكشف ملابسات الحادث وأسبابه.