شهدت المنظومة التعليمية بمحافظة الفيوم إنجازًا جديدًا، بعد أن تمكن طلاب المحافظة من اقتناص المراتب الأولى في المسابقة السنوية للقرآن الكريم والثقافة الإسلامية، التي تنظمها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على مستوى الجمهورية.

وأكد الدكتور خالد قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، أن هذا التفوق جاء تحت رعاية الدكتور محمد هانئ غنيم، محافظ الفيوم، مشيرًا إلى أن المحافظة تفخر بهذا الإنجاز الذي يعكس مستوى الطلاب المتفوقين.

نماذج مشرفة من أبناء الفيوم

وأشار قبيصي إلى أن المسابقة أسفرت عن تتويج بطلين من أبناء المحافظة في مستويات حفظ مختلفة:

- الطالب مالك عيد سعد روبي (مدرسة بيهمو الابتدائية المشتركة – إدارة سنورس التعليمية) حصل على المركز الأول على مستوى الجمهورية في حفظ القرآن الكريم كاملاً (30 جزءًا).

- الطالب عمرو محمد محمود علي (مدرسة النور للمكفوفين – إدارة غرب الفيوم التعليمية) حصل على المركز الثاني على مستوى الجمهورية في حفظ 10 أجزاء من القرآن الكريم.

دعم الموهبة وبناء الوعي الديني

وقال الدكتور خالد قبيصي إن هذا الإنجاز هو ثمرة تضافر جهود الأسرة والمدرسة، معربًا عن فخره بالطلاب وأسرهم. وأكد أن المديرية تضع دعم الموهوبين وتنمية الوعي الديني والثقافي على رأس أولوياتها لبناء جيل معتدل ومتميز.

كما أشاد وكيل الوزارة بدور المعلمين وإدارات المدارس الفائزة، مؤكدًا أن تعليم الفيوم سيظل دائمًا حاضنة للمتفوقين في كافة المحافل التعليمية والمسابقات القومية.