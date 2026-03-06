لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 3 آخرون، اليوم، في حادث تصادم بين 3 سيارات على طريق مصر–الإسماعيلية الصحراوي، أمام منطقة الصفدي في اتجاه القاهرة.

تلقت الأجهزة المعنية بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين 3 سيارات بطريق مصر–الإسماعيلية الصحراوي أمام الصفدي في اتجاه القاهرة، ما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين.

وتم الدفع بـ5 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، حيث جرى التعامل مع المصابين ونقلهم لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وأسفر الحادث عن مصرع 3 أشخاص في موقع التصادم، فيما أصيب 3 آخرون، وتم نقل المصابين إلى مستشفى جامعة العاشر من رمضان لتلقي العلاج، بينما تم التعامل مع الوفيات وفق الإجراءات القانونية.

وتم إخطار الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ورفع آثار الحادث من الطريق لتسيير الحركة المرورية.