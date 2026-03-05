إعلان

خطفوه واغتصبوه في حديقة عنب.. جنايات المنيا تحيل أوراق 3 متهمين بالاعتداء على طفل للمفتي

كتب : جمال محمد

07:05 م 05/03/2026

محاكمة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قضت محكمة جنايات المنيا، اليوم الخميس، بإحالة أوراق 3 أشخاص إلى فضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم شنقاً، بتهمة خطف طفل والاعتداء عليه داخل إحدى الحدائق .

وعُقدت جلسة المحكمة برئاسة المستشار صلاح الشربينى، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين مصطفى عبدالعظيم، ومحمد ناجى، وأمانة سر كل من مرقص نبيل، وخالد محمد عبدالغنى، وحددت جلسة الثالث من دور مايو للنطق بالحكم.

وتعود أحداث القضية رقم 16896 لسنة 2025، والمقيدة برقم 2676 لسنة 2025 شمال المنيا، إلى شهر يونيو الماضي، بعدما قام ثلاثة أشخاص، مقيمين بإحدى قرى مركز مطاي بخطف واغتصاب طفل داخل حديقة عنب، والتقاط مقطع فيديو له .

وتبين من التحقيقات قيام المتهم الأول باستدراجه إلى الحديقة، وكان في انتظاره المتهمان الآخران، وفور وصول الطفل قاموا بتقييده وشل حركته، وقاموا بالاعتداء عليه، وتصويره.

واكتشف والد الطفل الواقعة وقام بإبلاغ الأجهزة الأمنية، والتي أكدت صحتها، وتم ضبط المتهمين الثلاثة وتقديمهم للمحاكمة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

جنايات المنيا حوادث المنيا أخبار المنيا الاعتداء على طفل المفتي خطف طفل

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الداخلية تُحبط محاولة غسل ربع مليار جنيه من حصيلة تجارة النقد الأجنبي الجيزة
حوادث وقضايا

الداخلية تُحبط محاولة غسل ربع مليار جنيه من حصيلة تجارة النقد الأجنبي الجيزة
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض بحلول التعاملات المسائية
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض بحلول التعاملات المسائية
أغلى علب كحك العيد في 4 متاجر شهيرة.. لن تتوقع سعرها
سفرة رمضان

أغلى علب كحك العيد في 4 متاجر شهيرة.. لن تتوقع سعرها

حوار| سارة يوسف: "صحاب الأرض" مسلسل إنساني وينقل معاناة أهل غزة
دراما و تليفزيون

حوار| سارة يوسف: "صحاب الأرض" مسلسل إنساني وينقل معاناة أهل غزة
ترامب: مجتبى خامنئي شخصية ضعيفة وغير مقبولة بالنسبة لي
شئون عربية و دولية

ترامب: مجتبى خامنئي شخصية ضعيفة وغير مقبولة بالنسبة لي

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

"الحبتور" في رسالة لاذعة لترامب: من أعطاك الحق لزج منطقتنا بالحرب؟
عاجل.. كاف يعاقب الأهلي في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا
بطول 31 كيلو متر.. كامل الوزير: ندرس تنفيذ المرحلة الثانية لمترو الإسكندرية- صور