قضت محكمة جنايات المنيا، اليوم الخميس، بإحالة أوراق 3 أشخاص إلى فضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم شنقاً، بتهمة خطف طفل والاعتداء عليه داخل إحدى الحدائق .

وعُقدت جلسة المحكمة برئاسة المستشار صلاح الشربينى، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين مصطفى عبدالعظيم، ومحمد ناجى، وأمانة سر كل من مرقص نبيل، وخالد محمد عبدالغنى، وحددت جلسة الثالث من دور مايو للنطق بالحكم.

وتعود أحداث القضية رقم 16896 لسنة 2025، والمقيدة برقم 2676 لسنة 2025 شمال المنيا، إلى شهر يونيو الماضي، بعدما قام ثلاثة أشخاص، مقيمين بإحدى قرى مركز مطاي بخطف واغتصاب طفل داخل حديقة عنب، والتقاط مقطع فيديو له .

وتبين من التحقيقات قيام المتهم الأول باستدراجه إلى الحديقة، وكان في انتظاره المتهمان الآخران، وفور وصول الطفل قاموا بتقييده وشل حركته، وقاموا بالاعتداء عليه، وتصويره.

واكتشف والد الطفل الواقعة وقام بإبلاغ الأجهزة الأمنية، والتي أكدت صحتها، وتم ضبط المتهمين الثلاثة وتقديمهم للمحاكمة.