اندلع حريق بحوش أحد المنازل فى نجع الجامع بمدينة أسوان مساء اليوم الثلاثاء، وامتدت النيران إلى داخل المنزل.



تلقى اللواء عبدالله عصر مدير أمن أسوان، إخطارا من مأمور مركز شرطة أسوان، بورود بلاغ من الاهالى بنشوب حريق بمنزل بمنطقة نجع الجامع، وعلى الفور تم الدفع بـ 4 سيارات إطفاء إلى موقع البلاغ، حيث نجحت القوات فى السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المنازل المجاورة.

ولم يسفر الحريق عن أى إصابات أو خسائر فى الأرواح، فيما تواصل الجهات المختصة أعمالها لحصر التلفيات فى المنزل وتحديد أسباب اندلاع الحريق.