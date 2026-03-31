إعلان

مصرع شاب صدمه قطار بالقرب من محطة الطيرية في البحيرة

كتب : أحمد نصرة

03:54 م 31/03/2026

إسعاف أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

لقي شاب مصرعه، اليوم الثلاثاء، إثر اصطدام قطار به بالقرب من محطة السكة الحديد بقرية الطيرية، التابعة لمركز كوم حمادة، بمحافظة البحيرة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة كوم حمادة، يفيد بوقوع حادث تصادم قطار بأحد الأشخاص بمحطة قطار الطيرية، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، وسيارة الإسعاف، إلى موقع الحادث.

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث وتبين وفاة مصطفى أحمد عبد العزيز، 22 عامًا، والمقيم بذات القرية، نتيجة اصطدام القطار به.

تفاصيل الحادث

جرى الدفع بسيارة إسعاف مجهزة لنقل الجثمان، وجرى انتظار انتهاء المعاينة من قبل الأجهزة الأمنية وجهات التحقيق للوقوف على ملابسات الواقعة.

الإجراءات القانونية

نقل الجثمان إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى كوم حمادة التخصصي، وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

كوم حمادة حادث قطار مصرع شاب الطيرية حوادث السكة الحديد البحيرة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أخطاء شائعة عند تحضير العصائر في المنزل.. قد تضر صحتك
نصائح طبية

أخطاء شائعة عند تحضير العصائر في المنزل.. قد تضر صحتك
تنبؤات جديدة بشأن الطقس السيئ.. سحب رعدية وأماكن سقوط الأمطار
أخبار مصر

تنبؤات جديدة بشأن الطقس السيئ.. سحب رعدية وأماكن سقوط الأمطار
"هوم تيكا تيكا هوم" تشعل الجدل.. وملحن يحسم هوية صاحبها عدوية أم الدكالي؟
زووم

"هوم تيكا تيكا هوم" تشعل الجدل.. وملحن يحسم هوية صاحبها عدوية أم الدكالي؟
هل يتم استثناء مباريات الدوري المسائية من قرار الإغلاق؟
رياضة محلية

هل يتم استثناء مباريات الدوري المسائية من قرار الإغلاق؟
قطر ترفع سعر بنزين 95 بنسبة 8% وتبقي على باقي الأسعار دون تغيير
شئون عربية و دولية

قطر ترفع سعر بنزين 95 بنسبة 8% وتبقي على باقي الأسعار دون تغيير

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الحكومة تتقشف وترشد الإنفاق في كافة الجهات والهيئات وتستثني الرواتب
سعر الدولار يقفز في العقود الآجلة إلى 63.8 جنيه.. فما الأسباب؟
حقيقة السحب السماوية المتداولة.. وهل يوجد تسريب إشعاعي؟
"اتفرج ببلاش".. تردد القناة المجانية الناقلة لمباراة مصر وإسبانيا
الأرصاد تكشف موعد ذروة الطقس السيئ