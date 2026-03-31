لقي شاب مصرعه، اليوم الثلاثاء، إثر اصطدام قطار به بالقرب من محطة السكة الحديد بقرية الطيرية، التابعة لمركز كوم حمادة، بمحافظة البحيرة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة كوم حمادة، يفيد بوقوع حادث تصادم قطار بأحد الأشخاص بمحطة قطار الطيرية، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، وسيارة الإسعاف، إلى موقع الحادث.

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث وتبين وفاة مصطفى أحمد عبد العزيز، 22 عامًا، والمقيم بذات القرية، نتيجة اصطدام القطار به.

تفاصيل الحادث

جرى الدفع بسيارة إسعاف مجهزة لنقل الجثمان، وجرى انتظار انتهاء المعاينة من قبل الأجهزة الأمنية وجهات التحقيق للوقوف على ملابسات الواقعة.

الإجراءات القانونية

نقل الجثمان إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى كوم حمادة التخصصي، وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.