قرارات حاسمة من محافظ المنوفية بعد مشاجرة طلاب داخل مدرسة بشبين الكوم (صور)

كتب : أحمد الباهي

06:13 م 30/03/2026
    مشاجرة داخل مدرسة للغات بشبين الكوم
    جانب من المشاجرة
    مشاجرة داخل مدرسة للغات بشبين الكوم

أحال اللواء عمرو الغريب، محافظ المنوفية، اليوم الإثنين، واقعة مدرسة دار التربية الرسمية للغات التابعة لإدارة شبين الكوم التعليمية إلى التحقيق، وذلك عقب تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، مع اتخاذ قرارات حاسمة لضبط المنظومة التعليمية.

قرارات رادعة بحق الطلاب

قرر المحافظ فصل الطلاب أطراف الواقعة لمدة عام دراسي كامل، مع نقلهم من المدرسة، وتطبيق العقوبات المنصوص عليها وفق أحكام القرار الوزاري رقم 150 لسنة 2024 بشأن لائحة التحفيز والانضباط التربوي للتعليم قبل الجامعي، مع إحالتهم إلى التحقيق أمام لجنة الحماية المدرسية.

استبعاد مدير المدرسة

كما قرر المحافظ استبعاد مدير المدرسة محل الواقعة، وذلك بسبب ضعف الإشراف، في إطار محاسبة المسؤولين عن أي تقصير داخل المؤسسات التعليمية.

تأكيد على الانضباط

وأكد محافظ المنوفية أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تحقيق الانضباط داخل المدارس، مشددًا على عدم التهاون مع أي تجاوزات أو سلوكيات تمس هيبة المعلم أو تعطل سير العملية التعليمية.

لا تهاون مع المخالفات

وشدد المحافظ على أن أي محاولة للإخلال بالنظام المدرسي أو ارتكاب تجاوزات داخل المدارس ستُقابل بإجراءات فورية ورادعة، بما يضمن توفير بيئة تعليمية آمنة ومنضبطة.

