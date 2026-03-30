إعلان

محافظ أسوان يحذر سائقي السيرفيس من مخالفة التعريفة ويشدد على الإجراءات الرادعة

كتب : إيهاب عمران

03:21 م 30/03/2026

محافظ أسوان يسال الركاب عن الأجرة المقررة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وجه المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، تحذيراً شديد اللهجة لسائقي سيارات السيرفيس بضرورة الالتزام الكامل بالتعريفة الجديدة المعتمدة لجميع خطوط السير الداخلية والخارجية، بما يضمن العدالة في تقديم الخدمة ويمنع أي استغلال للمواطنين.

التعامل الحاسم مع المخالفات

أكد المحافظ على عدم التهاون في مواجهة أي مخالفة تتعلق بزيادة التعريفة عن المقررة رسمياً، مشدداً على أن أي شكاوى من المواطنين سيتم التعامل معها فوراً وبحسم، لضمان تحقيق الانضباط الكامل داخل منظومة النقل الجماعي.

غرامات مالية وسحب الرخص

تشمل الإجراءات الرادعة توقيع غرامات مالية، وسحب تراخيص التشغيل، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، بما يضمن ضبط العمل داخل المواقف وخطوط السير.

حملات رقابية مفاجئة

تُكثف المحافظة حملات الرقابة المفاجئة بالتنسيق بين لجنة السيرفيس وإدارات المرور والمواقف، لمتابعة الالتزام بالتعريفة المحددة دون زيادة أو مغالاة، وضمان تقديم خدمة نقل آمنة ومنتظمة للمواطنين.

دور المحافظة في تحسين خدمات النقل

أكد المحافظ أن تحقيق الانضباط في مواقف سيارات السيرفيس يمثل ركيزة أساسية لدعم الاستقرار المجتمعي وتخفيف الأعباء عن المواطنين، خصوصاً في ظل المتغيرات الاقتصادية الحالية، مشيراً إلى أن المحافظة تعمل ضمن خطة متكاملة للإرتقاء بمنظومة النقل الداخلي وتحسين جودة الخدمات المقدمة.

الإبلاغ عن المخالفات

يمكن للمواطنين الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مغالاة في التعريفة عبر رقم واتس آب الشكاوى الخاص بإدارة المواقف بالمحافظة: 01507675849، لضمان التدخل الفوري واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

محافظ أسوان فى جولة على موقف الأقاليم

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أسوان السيرفيس التعريفة الجديدة عمرو لاشين ضبط المخالفات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

