إعلان

براءة عمر فرج وشقيقه في اتهامهما ببث محتوى خادش

كتب : أحمد عادل

06:21 م 30/03/2026

البلوجر عمر فرج

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قضت المحكمة الاقتصادية، اليوم الإثنين، ببراءة البلوجر "عمر فرج" وشقيقه "محمد فرج"، في اتهامهما ببث محتوى خادش للحياء العام.

إحالة عمر فرج وشقيقه للمحاكمة في اتهامهما ببث محتوى خادش

وكانت جهات التحقيق بالقاهرة، قررت إحالة صانعي المحتوى "عمر فرج" وشقيقه "محمد فرج" للمحاكمة الجنائية أمام المحكمة الاقتصادية في اتهامهما بنشر فيديوهات خادشة للحياء العام.

وفي وقت سابق، كانت النيابة العامة أخلت سبيل صانعي المحتوى عمر فرج ومحمد فرج على ذمة التحقيقات في اتهامهما ببث محتوى خادش.

وكانت أجهزة الأمن قد ضبطت صانع محتوى عمر فرج وشقيقه محمد فرج، لقيامهما بنشر مقاطع فيديو غير لائقة على مواقع التواصل الإجتماعى بقصد زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام (صانع محتوى) بتصوير مقاطع فيديو يظهر خلالها رفقة شقيقه (من ذوى الإحتياجات الخاصة ) وقيامهما بتقديم محتوى غير لائق ونشره عبر حسابه الشخصى على مواقع التواصل الإجتماعى.

بالفحص أمكن تحديد وضبط (صانع المحتوى المشار إليه وشقيقه - مقيمان بدائرة قسم شرطة المنيرة الغربية بالجيزة) واعترفا بإدارتها الحساب المشار إليه بغرض زيادة نسبة المشاهدات وتحقيق أرباح مالية .
تم إتخاذ الإجراءات القانونية

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

