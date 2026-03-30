إعلان

عزوز عادل يكشف لـ"مصراوي" تطورات حالة محيي إسماعيل الصحية

كتب : هاني صابر

04:04 م 30/03/2026 تعديل في 04:16 م

محيي إسماعيل

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف الفنان عزوز عادل عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، تطورات الحالة الصحية للفنان القدير محيي إسماعيل بعد تداول أخبارا عن تعرضه لأزمة صحية ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وقال عزوز عادل في تصريحات خاصة لـ "مصراوي" : "الاستاذ محيي موجود حاليا في دار إقامة كبار الفنانين، وحالته الصحية كويسة، وشعر بحالة من الإرهاق فتوجه إلى المستشفى وظل بها لمدة ساعة وعاد للدار مرة أخرى".

وكانت نقابة المهن التمثيلية، أعلنت في وقت سابق عن نقل الفنان الكبير محيي إسماعيل من المستشفى إلى دار إقامة كبار الفنانين بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك بعد الاطمئنان على حالته الصحية واستقرارها، وتحت إشراف طبي كامل.

وأوضحت النقابة وقتها في بيانها، أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرصها الدائم على توفير الرعاية الصحية والاجتماعية اللائقة لأعضائها من كبار الفنانين، وتقديم كل أوجه الدعم لهم، تقديرا لما قدموه من عطاء فني كبير عبر سنوات طويلة، مشيرة إلى أنها تتابع الحالة الصحية للفنان محيي إسماعيل بشكل مستمر، وتتمنى له دوام الصحة والعافية، مؤكدة أن أبواب النقابة مفتوحة دائما للدعم في أي وقت وأي ظرف.

أقرا ايضا

طرح البوستر الرسمي لفيلم "ابن مين فيهم"

أشهر كومبارس.. 12 معلومة عن الفنانة الراحلة فاطمة كشري

محيي إسماعيل عزوز عادل المهن التمثيلية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مشهد تمثيلي.. الداخلية تكشف تفاصيل تخدير طفلة وخطفها في ميت غمر
حوادث وقضايا

مشهد تمثيلي.. الداخلية تكشف تفاصيل تخدير طفلة وخطفها في ميت غمر
"عاوزة حق بنتي".. والدة عروس بورسعيد ترفع صورتها أمام المحكمة
أخبار المحافظات

"عاوزة حق بنتي".. والدة عروس بورسعيد ترفع صورتها أمام المحكمة
ترامب يُهدد إيران: سندمركم بالكامل إذا فشلت المفاوضات
شئون عربية و دولية

ترامب يُهدد إيران: سندمركم بالكامل إذا فشلت المفاوضات
حقنة خاطئة كادت تنهي حياة طفل بالوادي الجديد.. تفاصيل واقعة صيدلية قرية
أخبار المحافظات

حقنة خاطئة كادت تنهي حياة طفل بالوادي الجديد.. تفاصيل واقعة صيدلية قرية
صور.. تشييع جنازة الفنانة فاطمة كشري في غياب أصدقائها بالوسط الفني
زووم

صور.. تشييع جنازة الفنانة فاطمة كشري في غياب أصدقائها بالوسط الفني

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

تقلبات جوية جديدة.. الأرصاد: أمطار وأتربة ورياح تبدأ غدًا
قبل نهاية المهلة.. دليل شامل للتصالح على مخالفات البناء
السيسي يوجه رسالة مباشرة لترامب: ساعدنا في إيقاف حرب إيران .. أنت قادر على ذلك
سعر الدولار يقفز للمرة الثالثة اليوم ويقترب من 55 جنيها