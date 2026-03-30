كشف الفنان عزوز عادل عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، تطورات الحالة الصحية للفنان القدير محيي إسماعيل بعد تداول أخبارا عن تعرضه لأزمة صحية ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

عزوز عادل يكشف الحالة الصحية للفنان محيي إسماعيل

وقال عزوز عادل في تصريحات خاصة لـ "مصراوي" : "الاستاذ محيي موجود حاليا في دار إقامة كبار الفنانين، وحالته الصحية كويسة، وشعر بحالة من الإرهاق فتوجه إلى المستشفى وظل بها لمدة ساعة وعاد للدار مرة أخرى".

نقابة المهن التمثيلية تنقل محيي إسماعيل لدار إقامة كبار الفنانين

وكانت نقابة المهن التمثيلية، أعلنت في وقت سابق عن نقل الفنان الكبير محيي إسماعيل من المستشفى إلى دار إقامة كبار الفنانين بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك بعد الاطمئنان على حالته الصحية واستقرارها، وتحت إشراف طبي كامل.

وأوضحت النقابة وقتها في بيانها، أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرصها الدائم على توفير الرعاية الصحية والاجتماعية اللائقة لأعضائها من كبار الفنانين، وتقديم كل أوجه الدعم لهم، تقديرا لما قدموه من عطاء فني كبير عبر سنوات طويلة، مشيرة إلى أنها تتابع الحالة الصحية للفنان محيي إسماعيل بشكل مستمر، وتتمنى له دوام الصحة والعافية، مؤكدة أن أبواب النقابة مفتوحة دائما للدعم في أي وقت وأي ظرف.

