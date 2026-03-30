صور.. تشييع جنازة الفنانة فاطمة كشري في غياب أصدقائها بالوسط الفني

كتب : نوران أسامة

01:41 م 30/03/2026 تعديل في 02:23 م
    تشييع جنازة الفنانة فاطمة كشري (3)
    تشييع جنازة الفنانة فاطمة كشري (2)
    تشييع جنازة الفنانة فاطمة كشري (4)

شيعت ظهر اليوم الإثنين، جنازة الفنانة فاطمة كشري أشهر كومبارس من مسجد الشهداء بميدان أحمد حلمي بمنطقة شبرا مصر.

جنازة فاطمة كشري.. غياب أصدقائها بالوسط الفني

وغاب أصدقائها بالوسط الفني عن حضور جنازة فاطمة كشري، ولم يحضر سوى أقاربها ومحبيها وجيرانها.

موعد عزاء الفنانة فاطمة كشري

وكان الفنان منير مكرم، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، كشف في تصريحاته لـ"مصراوي" عن موعد عزاء الفنانة الراحلة قائلا: "يُقام العزاء في دار مناسبات مجاورة لمسجد الشهداء، بجوار موقف أحمد حلمي ونقطة المطافئ بشبرا مصر، عقب صلاة المغرب مساء اليوم الإثنين".

وظهرت فاطمة كشري في عدة مسلسلات، منها "عيش أيامك"، "ونوس"، "دلع البنات"، "شربات لوز"، "الهروب"، "حكايات بنات"، "عايزة أتجوز"، "الكبير أوي 2"، "أهل كايرو"، "تامر وشوقية"، "راجل وست ستات"، "عايشة الدور"، و"شهادة معاملة أطفال".

صراع الأحفاد أولى أعمال فاطمة كشري الفنية

وتعد الراحلة فاطمة كشري من أشهر فنانات "الكومبارس"، حيث بدأ ظهورها في فيلم "صراع الأحفاد"، وشاركت في أفلام عديدة مع مختلف الأجيال من نجوم السينما، منها: "كتيبة الإعدام"، "خالتي فرنسا"، "إتش دبور"، "بوبوس"، "بلطية العايمة"، "رامي الاعتصامي"، "رمضان مبروك أبو العلمين حمودة"، "هي فوضى"، "اللمبي 8 جيجا"، و"محمد حسين".

أقرا ايضا

طرح البوستر الرسمي لفيلم "ابن مين فيهم"

أشهر كومبارس.. 12 معلومة عن الفنانة الراحلة فاطمة كشري

جنازة فاطمة كشري منير مكرم فيلم صراع الأحفاد عزاء فاطمة كشري

فيديو قد يعجبك



