أول تعليق من ريهام عبدالغفور عقب تكريمها في افتتاح مهرجان الأقصر للسينما

شيعت ظهر اليوم الإثنين، جنازة الفنانة فاطمة كشري أشهر كومبارس من مسجد الشهداء بميدان أحمد حلمي بمنطقة شبرا مصر.

جنازة فاطمة كشري.. غياب أصدقائها بالوسط الفني

وغاب أصدقائها بالوسط الفني عن حضور جنازة فاطمة كشري، ولم يحضر سوى أقاربها ومحبيها وجيرانها.

موعد عزاء الفنانة فاطمة كشري

وكان الفنان منير مكرم، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، كشف في تصريحاته لـ"مصراوي" عن موعد عزاء الفنانة الراحلة قائلا: "يُقام العزاء في دار مناسبات مجاورة لمسجد الشهداء، بجوار موقف أحمد حلمي ونقطة المطافئ بشبرا مصر، عقب صلاة المغرب مساء اليوم الإثنين".

وظهرت فاطمة كشري في عدة مسلسلات، منها "عيش أيامك"، "ونوس"، "دلع البنات"، "شربات لوز"، "الهروب"، "حكايات بنات"، "عايزة أتجوز"، "الكبير أوي 2"، "أهل كايرو"، "تامر وشوقية"، "راجل وست ستات"، "عايشة الدور"، و"شهادة معاملة أطفال".

صراع الأحفاد أولى أعمال فاطمة كشري الفنية

وتعد الراحلة فاطمة كشري من أشهر فنانات "الكومبارس"، حيث بدأ ظهورها في فيلم "صراع الأحفاد"، وشاركت في أفلام عديدة مع مختلف الأجيال من نجوم السينما، منها: "كتيبة الإعدام"، "خالتي فرنسا"، "إتش دبور"، "بوبوس"، "بلطية العايمة"، "رامي الاعتصامي"، "رمضان مبروك أبو العلمين حمودة"، "هي فوضى"، "اللمبي 8 جيجا"، و"محمد حسين".

