نظمت كلية الآداب بجامعة سوهاج، برعاية الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، اليوم الاثنين، حفلًا مميزًا لتكريم 100 من منتسبات الكلية، وذلك بمناسبة عيد الأم، في إطار حرص الجامعة على تقدير دور المرأة ودعمها في مختلف المجالات.

حضور قيادات الجامعة

شهد حفل التكريم الذي أقيم بقاعة كلية الآداب بمقر الجامعة الجديد بالكوامل، حضور الدكتور خالد عبداللطيف عمران نائب رئيس جامعة سوهاج لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد توفيق عميد كلية الآداب، والدكتور بهاء محمد عثمان وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة سحر وهبي أستاذ الإعلام بكلية الآداب ورئيس فرع المجلس القومي للمرأة بسوهاج، إلى جانب لفيف من أساتذة الكلية ومنتسبيها.

وتضمن الحفل تسليم شهادات التقدير للمكرمات المحتفى بهن، وسط أجواء من الفرحة والسعادة بين المشاركات والحضور، تقديرًا لعطائهن وجهودهن في خدمة الكلية والجامعة والمجتمع، والتأكيد على أهمية دور الأم والمرأة العاملة في بناء الأجيال ودعم مسيرة التنمية.

