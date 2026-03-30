آداب سوهاج تكرم 100 من عضوات هيئة التدريس والموظفات -فيديو وصور

كتب : عمار عبدالواحد

12:52 م 30/03/2026
    تكريم الدكتورة فاطمة الزهراء_7
    الحضور_1
    تكريم الدكتورة سحر وهبي_4
    تكريم الدكتورة سلمى_5
    تكريم الدكتورة عزيزة_6
    تكريم المنصة_8
    تكريم نائب رئيس الجامعة_9
    تكريم الدكتورة أمال_1_2
    جانب من التكريمات_11
    تكريمات احتفالية آداب جامعة سوهاج_10
    تكريم الدكتورة أميمة_1_3
    جانب من حضور الحفل_12
    صورة تذكارية لعدد من المكرمات_13

نظمت كلية الآداب بجامعة سوهاج، برعاية الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، اليوم الاثنين، حفلًا مميزًا لتكريم 100 من منتسبات الكلية، وذلك بمناسبة عيد الأم، في إطار حرص الجامعة على تقدير دور المرأة ودعمها في مختلف المجالات.

حضور قيادات الجامعة

شهد حفل التكريم الذي أقيم بقاعة كلية الآداب بمقر الجامعة الجديد بالكوامل، حضور الدكتور خالد عبداللطيف عمران نائب رئيس جامعة سوهاج لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد توفيق عميد كلية الآداب، والدكتور بهاء محمد عثمان وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة سحر وهبي أستاذ الإعلام بكلية الآداب ورئيس فرع المجلس القومي للمرأة بسوهاج، إلى جانب لفيف من أساتذة الكلية ومنتسبيها.

وتضمن الحفل تسليم شهادات التقدير للمكرمات المحتفى بهن، وسط أجواء من الفرحة والسعادة بين المشاركات والحضور، تقديرًا لعطائهن وجهودهن في خدمة الكلية والجامعة والمجتمع، والتأكيد على أهمية دور الأم والمرأة العاملة في بناء الأجيال ودعم مسيرة التنمية.

شاهد البث المباشر:

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

جامعة سوهاج كلية الآداب عيد الأم تكريم الأمهات حسان النعماني تكريم منتسبات الجامعة سوهاج

فرص غير متوقعة تنتظرك.. 3 أبراج محظوظة خلال الفترة القادمة

أسوأ إطلالات حفل توزيع جوائز iHeartRadio Awards 2026

ترامب يُهدد إيران: سندمركم بالكامل إذا فشلت المفاوضات
"عاوزة حق بنتي".. والدة عروس بورسعيد ترفع صورتها أمام المحكمة
الربا حرام.. نائب "النور" يرفض قرض البنك الآسيوي

