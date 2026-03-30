أجرى الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، جولة ميدانية لتفقد أعمال إنشاء مكتبة مصر العامة بحي غرب شبرا الخيمة، يرافقه السفير رضا الطايفي مدير صندوق مكتبات مصر العامة، وعدد من القيادات التنفيذية، وذلك في إطار متابعة المشروعات الخدمية والثقافية بالمحافظة.

متابعة نسب التنفيذ والتأكيد على الجودة

وخلال الجولة، تابع المحافظ معدلات التنفيذ ونسب الإنجاز، مشددًا على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، مع تنفيذ الأعمال وفق أعلى معايير الجودة، لضمان خروج المشروع بالشكل الحضاري اللائق بأبناء القليوبية.

تفاصيل إنشاء المكتبة

تقام المكتبة على مساحة نحو 1762.6 متر مربع بحي غرب شبرا الخيمة، وتُعد إضافة جديدة للمنشآت الثقافية التي تهدف إلى خدمة المواطنين وتوفير بيئة تعليمية متكاملة.

خدمات ثقافية وتعليمية متكاملة

تضم المكتبة قاعات قراءة للكبار والأطفال، وقاعة متعددة الأغراض للندوات والفعاليات، إلى جانب قاعات للأنشطة وورش العمل، بما يسهم في تنمية مهارات مختلف الفئات العمرية.

دعم التحول الرقمي وتنمية الأطفال

كما تشمل قاعات للحاسب الآلي مزودة بأحدث الأجهزة لمواكبة التحول الرقمي، إضافة إلى ركن مخصص للأطفال يضم أنشطة تعليمية وترفيهية لتنمية مهاراتهم الإبداعية، فضلًا عن قاعات للاطلاع والمراجع.

موعد الانتهاء من المشروع

ومن المقرر الانتهاء من الأعمال الإنشائية للمكتبة في 30 مايو 2026، يعقبها استكمال التجهيزات الداخلية والتشغيل تمهيدًا لافتتاحها أمام الجمهور.

تعزيز الثقافة وخدمة المجتمع

وأكد المحافظ أن إنشاء مكتبة مصر العامة يأتي ضمن خطة الدولة لنشر الثقافة والمعرفة، ودعم العملية التعليمية، موجهًا بسرعة الانتهاء من الأعمال وتذليل أي معوقات لضمان تشغيل المشروع في الموعد المحدد.