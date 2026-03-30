قرر جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق في كفر الشيخ، اليوم الإثنين، خفض الإنارة العامة وفصل التيار الكهربائي عن جميع اللوحات الإعلانية في جميع أنحاء المدينة، وذلك لترشيد الاستهلاك.

يأتي ذلك تنفيذًا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء رقم 909 لسنة 2026، وتوجيهات المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ بشأن ترشيد الطاقة.

ووجه رئيس مركز ومدينة دسوق، أيمن غانم، مسئول قسم الكهرباء بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق، وفريق العمل المعاون بتنفيذ توجيهات الدولة بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء بكافة أنحاء المركز والمدينة بشن حملات مكبرة لخفض الإنارة العامة، وفصل التيار الكهربائي عن جميع اللوحات الإعلانية.

وقال ساطور في تصريحات صحفية إن الخطة تستهدف تقليل شدة إنارة الطرق، وترشيد استخدام الكهرباء في اللوحات الإعلانية، بما يسهم في خفض الاستهلاك وتحقيق كفاءة أكبر في استخدام الطاقة.