لقي الطفل "محمد.أ.ح.ا"، البالغ من العمر 3 سنوات، مصرعه اختناقًا إثر حريق نشب داخل منزل أسرته بقرية طنوب التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية، مساء الأحد.

تفاصيل واقعة الحريق

وتعود تفاصيل الواقعة، إلى اندلاع حريق داخل منزل بالقرية، ما أدى إلى تصاعد الأدخنة بشكل كثيف، وأسفر عن اختناق الطفل ووفاته في موقع الحادث.

وجرى نقل جثمان الطفل إلى مستشفى تلا العام، تحت تصرف جهات التحقيق، التي باشرت إجراءاتها للوقوف على ملابسات الحريق وأسبابه.

وتستعد أسرة الطفل لإنهاء إجراءات وتصاريح الدفن عقب الانتهاء من العرض على الطب الشرعي، تمهيدًا لتشييع الجثمان إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة بقرية طنوب، وسط حالة من الحزن بين الأهالي.