أعلن اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، تحرير 33 محضرًا متنوعًا ضد عدد من المحال التجارية والمقاهي والأنشطة المختلفة، بسبب عدم الالتزام بمواعيد الغلق المقررة في التاسعة مساءً، وذلك خلال يوم واحد فقط، تنفيذًا لقرارات مجلس الوزراء المنظمة لمواعيد تشغيل المحال العامة.

وأكد المحافظ أن الحملات المكثفة التي تنفذها الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الجهات الأمنية أسفرت عن ضبط هذه المخالفات، موضحًا أن تلك الجهود تأتي ضمن خطة الدولة لإحكام الرقابة على الأسواق وتنظيم عمل الأنشطة التجارية.

تقرير غرفة العمليات

وأوضح المحافظ أنه تلقى تقريرًا مفصلًا من غرفة العمليات المركزية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، بإشراف الأستاذ خالد عبد الرؤوف السكرتير العام المساعد، تضمن رصدًا لعدد المحاضر المحررة خلال يوم واحد، والتي بلغت 33 محضرًا لعدم الالتزام بمواعيد الغلق الجديدة.

متابعة يومية ميدانية

وشدد اللواء محمد علوان على استمرار المتابعة اليومية، سواء عبر الحملات الميدانية المفاجئة أو من خلال المتابعة المركزية بمركز السيطرة، لضمان الالتزام الكامل بقرار الغلق في التاسعة مساءً، مشيرًا إلى أن القرار يأتي تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن تنظيم مواعيد التشغيل.

تشديد الرقابة

ووجّه المحافظ رؤساء المراكز والأحياء بتكثيف الحملات الرقابية، والتنسيق مع مديرية الأمن وكافة الجهات المعنية، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين دون أي تهاون، مؤكدًا أن الدولة ماضية في تطبيق القانون وتحقيق الانضباط العام.

تعزيز الوعي بمواعيد الغلق

وأشار المحافظ إلى أهمية رفع الوعي لدى أصحاب المحال والأنشطة التجارية بمواعيد الغلق، بما يعزز الالتزام الطوعي ويقلل من المخالفات، مؤكدًا أن أجهزة المحافظة تعمل لضبط الأسواق وتحقيق التوازن بين احتياجات المواطنين وتنظيم الحركة التجارية.

واختتم محافظ أسيوط تصريحاته بالتأكيد على استمرار الحملات والمتابعة اللحظية على مدار الساعة لضمان التطبيق الكامل لقرارات الغلق، داعيًا المواطنين وأصحاب الأنشطة للتعاون مع الأجهزة التنفيذية دعمًا لجهود الدولة في تحقيق الانضباط والتنمية المستدامة.