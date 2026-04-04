أعلن الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، موافقة مجلس الجامعة على ضم مستشفى الجراحات المتخصصة، ومستشفى شفا الأطفال، ومستشفى طب وجراحة الفم والأسنان، إلى الهيكل الإداري والتنظيمي لمستشفيات سوهاج الجامعية، وذلك في إطار خطة الجامعة لتعزيز المنظومة الصحية وتوحيد الجهود وتكامل الخدمات بين مختلف المستشفيات الجامعية، بما يسهم في تحسين كفاءة التشغيل ورفع مستوى الرعاية الصحية وتسهيل تقديم الخدمات الطبية المتخصصة للمرضى.

وأوضح النعماني أن إجمالي تكلفة إنشاء وتجهيز هذه المستشفيات تجاوزت 2 مليار و800 مليون جنيه، مشيرًا إلى أنه تم تزويدها بأحدث الأجهزة الطبية والتقنيات الحديثة، بما يضمن تقديم خدمات صحية متكاملة وفقًا لأعلى معايير الجودة، وبما يواكب توجهات الدولة في تطوير القطاع الصحي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

نقلة نوعية في الخدمات

وأكد رئيس الجامعة أن ضم المستشفيات الجديدة يمثل نقلة نوعية في منظومة الرعاية الصحية بمحافظة سوهاج، ويسهم في تعزيز التكامل بين المستشفيات الجامعية وتقديم خدمات أكثر كفاءة وجودة للمرضى، إلى جانب دعم العملية التعليمية والتدريبية لطلاب كليات القطاع الطبي، وإتاحة فرص أكبر للتدريب العملي والبحث العلمي داخل منشآت طبية حديثة ومتطورة.