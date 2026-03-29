إعلان

أسوان تلتزم بدقة.. إغلاق المطاعم والكافيهات تنفيذًا لقرار ترشيد الطاقة (صور)

كتب : إيهاب عمران

11:03 م 29/03/2026
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    غلق المحلات فى شوارع أسوان1
  • عرض 3 صورة
    غلق محلات أسوان7

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

لليوم الثاني على التوالي، تواصل محافظة أسوان تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بغلق المحال والمطاعم والكافيهات في تمام الساعة التاسعة مساءً، وسط التزام ملحوظ من معظم المحال والكافيهات. يأتي ذلك ضمن جهود ترشيد استهلاك الكهرباء لمدة شهر، مع استثناء المنشآت السياحية.

حملات تفتيشية لمتابعة التنفيذ

نفذت الأجهزة التنفيذية بالتعاون مع الجهات الأمنية حملات تفتيشية مكثفة على مستوى مدن ومراكز المحافظة، لضمان التزام أصحاب المحال والمطاعم والكافيهات بمواعيد الغلق المحددة.

عقوبات صارمة على المخالفين

شدد المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، على ضرورة الالتزام بتنفيذ القرار، مع تطبيق العقوبات القانونية المقررة على المخالفين، داعيًا المواطنين وأصحاب الأنشطة التجارية إلى التعاون للحفاظ على المرافق العامة وترشيد استهلاك الكهرباء.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أسوان ترشيد الكهرباء إغلاق المحال مواعيد غلق المحلات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

رسالة من خامنئي لزعيم شيعي عراقي في ظل حرب إيران.. ماذا جاء فيها؟
بعد هجوم إيراني.. مسؤول إسرائيلي يدعو سكان "ديمونا" لعدم تشغيل مكيفات الهواء