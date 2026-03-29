لليوم الثاني على التوالي، تواصل محافظة أسوان تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بغلق المحال والمطاعم والكافيهات في تمام الساعة التاسعة مساءً، وسط التزام ملحوظ من معظم المحال والكافيهات. يأتي ذلك ضمن جهود ترشيد استهلاك الكهرباء لمدة شهر، مع استثناء المنشآت السياحية.

حملات تفتيشية لمتابعة التنفيذ

نفذت الأجهزة التنفيذية بالتعاون مع الجهات الأمنية حملات تفتيشية مكثفة على مستوى مدن ومراكز المحافظة، لضمان التزام أصحاب المحال والمطاعم والكافيهات بمواعيد الغلق المحددة.

عقوبات صارمة على المخالفين

شدد المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، على ضرورة الالتزام بتنفيذ القرار، مع تطبيق العقوبات القانونية المقررة على المخالفين، داعيًا المواطنين وأصحاب الأنشطة التجارية إلى التعاون للحفاظ على المرافق العامة وترشيد استهلاك الكهرباء.