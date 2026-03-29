شهدت مدن ومراكز محافظة كفر الشيخ، اليوم الأحد، التزامًا كاملًا بقرار رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بغلق المحال التجارية والمطاعم في الموعد المحدد الساعة التاسعة مساءً، ضمن خطة الدولة لترشيد استهلاك الطاقة، وذلك لليوم الثاني على التوالي.

حملات رقابية موسعة

واصلت الحملات المشتركة بين الشرطة والوحدات المحلية جهودها على مستوى مدن ومراكز المحافظة لمتابعة تطبيق القرار، والتأكد من التزام أصحاب المحال والمطاعم بالمواعيد المحددة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

آليات تنفيذ القرار

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بالآليات القانونية لغلق المحال العامة والمراكز التجارية والمطاعم اعتبارًا من الساعة التاسعة مساءً أمام الجمهور، بهدف ترشيد استهلاك الكهرباء وضمان استمرارية الخدمات الحيوية للمواطنين.