ساد الهدوء شارع الثلاثيني التجاري الشهير بمحافظة بورسعيد، مساء اليوم الأحد، عقب التزام المحال والمنشآت التجارية بقرار الغلق في تمام الساعة التاسعة مساءً، وذلك لليوم الثاني على التوالي، ضمن إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء.

التزام كامل من أصحاب المحال

وشهدت شوارع بورسعيد، خاصة في أحياء بورفؤاد والشرق والعرب، التزامًا واضحًا من أصحاب المحال والمنشآت التجارية بمواعيد الغلق المحددة، تنفيذًا لقرارات الدولة الهادفة إلى ترشيد الطاقة.

جولات ميدانية لمتابعة التنفيذ

وأجرى رؤساء الأحياء جولات ميدانية موسعة لمتابعة تطبيق القرار، والتأكد من التزام جميع الأنشطة التجارية بمواعيد الغلق، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أي مخالفات.

استمرار المتابعة اليومية

وأكدت محافظة بورسعيد استمرار المتابعة اليومية لتنفيذ القرار بكل حزم، في إطار خطة الدولة للحفاظ على موارد الطاقة، مشيرة إلى استمرار عمل الأنشطة المستثناة، مثل المخابز والصيدليات والسوبر ماركت، بشكل طبيعي لتلبية احتياجات المواطنين.