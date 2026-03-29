"الدنيا ضلمة".. التزام محال شارع الثلاثيني ببورسعيد بقرار الغلق المبكر (فيديو وصور)

كتب : طارق الرفاعي

09:58 م 29/03/2026
    الظلام بشوارع بورسعيد
    غلق محلات بورسعيد
    غلق محلات بورسعيد
    غلق محلات بورسعيد
    غلق محلات بورسعيد

ساد الهدوء شارع الثلاثيني التجاري الشهير بمحافظة بورسعيد، مساء اليوم الأحد، عقب التزام المحال والمنشآت التجارية بقرار الغلق في تمام الساعة التاسعة مساءً، وذلك لليوم الثاني على التوالي، ضمن إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء.

التزام كامل من أصحاب المحال

وشهدت شوارع بورسعيد، خاصة في أحياء بورفؤاد والشرق والعرب، التزامًا واضحًا من أصحاب المحال والمنشآت التجارية بمواعيد الغلق المحددة، تنفيذًا لقرارات الدولة الهادفة إلى ترشيد الطاقة.

جولات ميدانية لمتابعة التنفيذ

وأجرى رؤساء الأحياء جولات ميدانية موسعة لمتابعة تطبيق القرار، والتأكد من التزام جميع الأنشطة التجارية بمواعيد الغلق، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أي مخالفات.

استمرار المتابعة اليومية

وأكدت محافظة بورسعيد استمرار المتابعة اليومية لتنفيذ القرار بكل حزم، في إطار خطة الدولة للحفاظ على موارد الطاقة، مشيرة إلى استمرار عمل الأنشطة المستثناة، مثل المخابز والصيدليات والسوبر ماركت، بشكل طبيعي لتلبية احتياجات المواطنين.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

وفاة والدة رجل الأعمال أحمد عز.. موعد الجنازة والعزاء
أخبار مصر

وفاة والدة رجل الأعمال أحمد عز.. موعد الجنازة والعزاء
سمير راغب: بالحسابات العسكرية الحرب بين إيران وأمريكا قد تستمر سنوات
أخبار مصر

سمير راغب: بالحسابات العسكرية الحرب بين إيران وأمريكا قد تستمر سنوات
هل ينضم أحمد القندوسي للزمالك؟.. وكيل اللاعب يجيب
رياضة محلية

هل ينضم أحمد القندوسي للزمالك؟.. وكيل اللاعب يجيب
في حال تنفيذ غزو بري.. إيران تتوعد بإطعام الجنود الأمريكيين لـ"قروش الخليج"
شئون عربية و دولية

في حال تنفيذ غزو بري.. إيران تتوعد بإطعام الجنود الأمريكيين لـ"قروش الخليج"
قيمتها 700 مليون دولار.. الحرس الثوري الإيراني يكشف كواليس تدمير طائرة
شئون عربية و دولية

قيمتها 700 مليون دولار.. الحرس الثوري الإيراني يكشف كواليس تدمير طائرة

أخبار

المزيد

إيران: غارات أمريكية إسرائيلية استهدفت شبكات الكهرباء في طهران
رسالة من خامنئي لزعيم شيعي عراقي في ظل حرب إيران.. ماذا جاء فيها؟
بعد هجوم إيراني.. مسؤول إسرائيلي يدعو سكان "ديمونا" لعدم تشغيل مكيفات الهواء