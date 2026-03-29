

شارك اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، في الاجتماع الذي عقدته الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور جميع المحافظين، لمتابعة عدد من الملفات الحيوية والخدمية، ضمن تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء.

متابعة قرار غلق المحال

في مستهل الاجتماع، تم استعراض جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظات في تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن غلق المحال العامة والمراكز التجارية والمطاعم، الذي بدأ سريانه اعتبارًا من الساعة التاسعة مساءً، مع التأكيد على استمرار المتابعة الميدانية واتخاذ الإجراءات الحاسمة ضد أي مخالفات.

مواجهة تقلبات الطقس

كما تناول الاجتماع الاستعداد لمواجهة سوء الأحوال الجوية، من خلال متابعة تقارير هيئة الأرصاد الجوية، والتنسيق مع الجهات المعنية، ورفع درجة الاستعداد بمراكز السيطرة وغرف العمليات، مع الدفع بسيارات ومعدات شفط المياه لتجنب أي تأثير على الحياة اليومية للمواطنين.

ملفات التصالح وتقنين الأراضي

وأكد محافظ المنيا المضي قدمًا في ملف التصالح في مخالفات البناء، مع تسهيل الإجراءات أمام المواطنين والانتهاء من فحص الطلبات، ودفع عمل لجان البت الفني، وإصدار نماذج التصالح النهائية، إلى جانب التصدي لأي تعديات مكانية غير قانونية فورًا.

كما شدد على تسريع وتيرة العمل في ملف تقنين أراضي الدولة، وزيادة معدلات الإنجاز في الطلبات المقدمة عبر المنظومة الإلكترونية، بما يضمن الحفاظ على حقوق الدولة ومصالح المواطنين وفق القانون رقم 168 لسنة 2025، مع متابعة تنفيذ المشروعات الاستثمارية للعام المالي 2025/2026 وفق الجداول الزمنية المحددة.