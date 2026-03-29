استمرار حملات إزالة الإشغالات بحي أول

في إطار توجيهات اللواء أ.ح نبيل السيد حسب الله، محافظ الإسماعيلية، بتكثيف جهود الوحدات المحلية لاستعادة الانضباط بالشوارع، واصل حي أول بمدينة الإسماعيلية تنفيذ حملاته المكبرة، اليوم السبت، ضمن مبادرة “شارع منظم – رصيف آمن”.

تنسيق أمني وتنفيذي واسع

جاءت الحملة بحضور مساعد مدير أمن الإسماعيلية، ورئيس حي أول، ونائبه، وبمشاركة رئيس شرطة المرافق، ومأمور قسم أول، إلى جانب قوة من مديرية أمن الإسماعيلية وقسم الإشغالات بالحي، في إطار التنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية والأمنية.

إزالة الأكشاك ورفع الإشغالات

أسفرت الحملة عن تنفيذ 15 حالة إزالة لأكشاك وإشغالات غير مرخصة، إلى جانب رفع 50 حالة إشغال طريق، بما يسهم في تحقيق السيولة المرورية وتحسين المظهر العام.

نطاق الحملة

استهدفت الحملة منطقة الإفرنج، بداية من شارع عرابي وحتى شارع الثلاثيني، ضمن خطة شاملة لإعادة الانضباط إلى الشارع الإسماعيلي.

رؤية لاستعادة المظهر الحضاري

وأكد محافظ الإسماعيلية أن هذه الحملات تأتي في إطار خطة متكاملة لاستعادة الشكل الحضاري للمحافظة، والقضاء على العشوائيات، وفرض سيادة القانون، مع الحفاظ على حق المواطنين في رصيف آمن ومنظم.

استمرار الحملات يوميًا

وشددت الأجهزة التنفيذية على استمرار الحملات بشكل يومي ومكثف، لمنع عودة الإشغالات، وضمان تحقيق بيئة حضارية وآمنة للمواطنين.