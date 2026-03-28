شن المهندس وائل جمعة، رئيس مركز ومدينة طوخ، حملات ميدانية مكثفة لمتابعة التزام المحال التجارية بمواعيد الغلق التي حددها مجلس الوزراء، تنفيذًا لتوجيهات القيادة التنفيذية بمحافظة القليوبية لتعزيز الانضباط بالشارع.

المرور على الشوارع والمناطق الحيوية

أسفرت الحملات عن المرور على عدد من الشوارع والمناطق الحيوية، حيث تم التنبيه على أصحاب المحال بضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة. كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين لضمان تطبيق القرار بشكل فعال.

استمرار الحملات اليومية لتحقيق الانضباط

أكد رئيس المدينة أن الحملات ستستمر يوميًا خلال الفترة المقبلة، مشددًا على عدم التهاون مع أي تجاوزات، والعمل على تعزيز الانضباط بما يحافظ على المظهر الحضاري ويخدم الصالح العام.