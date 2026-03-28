من مركز الطوارئ.. السكرتير العام للإسماعيلية يتابع تنفيذ قرار الغلق (صور)

التزمت المحال التجارية والكافيهات والمطاعم في مدينة السويس بقرار الحكومة بإغلاق أبوابها الساعة 9 مساءً، ضمن خطة ترشيد استهلاك الكهرباء نتيجة تداعيات الحرب الأمريكية – الإيرانية وتأثيرها على أسعار البترول والطاقة.

جولات تفقدية لرؤساء الأحياء

أجرى رؤساء الأحياء جولات موسعة على المحال والأنشطة التجارية وسلاسل المطاعم والمقاهي للتأكد من الالتزام بمواعيد الغلق، وتنبيه أصحابها إلى تطبيق القرار بشكل كامل.

استثناء المنشآت السياحية

أوضح مصدر مسؤول أن عددًا محدودًا من المطاعم والكافيهات بكورنيش السويس، تمثل أقل من 10% وتحمل رخصة سياحية، التزمت بإغلاق الإنارة بعد انصراف الزوار، بينما تقدم خدمات "تيك أواي".

أما منطقة السخنة جنوب السويس، التابعة لحي عتاقة، فهي تضم أغلب المنشآت السياحية بالمحافظة، والتي تستمر في استقبال النزلاء بشكل طبيعي كونها مستثناة من قرار الغلق.

هدف القرار

يأتي تطبيق هذا القرار ضمن جهود الدولة لترشيد استهلاك الطاقة، وضمان انضباط المنشآت التجارية، وحماية الموارد الطبيعية في ظل التحديات العالمية على أسواق المحروقات والكهرباء.