إعلان

بالصور.. الالتزام الكامل بغلق الكافيهات والمطاعم بكورنيش السويس

كتب : حسام الدين أحمد

10:37 م 28/03/2026
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    الكورنيش بلا اضاءة إلا مصابيح السيارات
  • عرض 4 صورة
    صيدلية وبقالة فقط تعمل على الكورنيش
  • عرض 4 صورة
    المطاعم والكافيهات صرفت الزباين قبل الغلق

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

التزمت المحال التجارية والكافيهات والمطاعم في مدينة السويس بقرار الحكومة بإغلاق أبوابها الساعة 9 مساءً، ضمن خطة ترشيد استهلاك الكهرباء نتيجة تداعيات الحرب الأمريكية – الإيرانية وتأثيرها على أسعار البترول والطاقة.

جولات تفقدية لرؤساء الأحياء

أجرى رؤساء الأحياء جولات موسعة على المحال والأنشطة التجارية وسلاسل المطاعم والمقاهي للتأكد من الالتزام بمواعيد الغلق، وتنبيه أصحابها إلى تطبيق القرار بشكل كامل.

استثناء المنشآت السياحية

أوضح مصدر مسؤول أن عددًا محدودًا من المطاعم والكافيهات بكورنيش السويس، تمثل أقل من 10% وتحمل رخصة سياحية، التزمت بإغلاق الإنارة بعد انصراف الزوار، بينما تقدم خدمات "تيك أواي".

أما منطقة السخنة جنوب السويس، التابعة لحي عتاقة، فهي تضم أغلب المنشآت السياحية بالمحافظة، والتي تستمر في استقبال النزلاء بشكل طبيعي كونها مستثناة من قرار الغلق.

هدف القرار

يأتي تطبيق هذا القرار ضمن جهود الدولة لترشيد استهلاك الطاقة، وضمان انضباط المنشآت التجارية، وحماية الموارد الطبيعية في ظل التحديات العالمية على أسواق المحروقات والكهرباء.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إغلاق المحال ترشيد الاستهلاك مواعيد غلق المحلات السويس

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

