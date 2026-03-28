محطة الرمل تُطفئ أنوارها.. الإسكندرية تبدأ تطبيق قرار غلق المحال (فيديو وصور)

كتب : محمد عامر , محمد البدري

10:13 م 28/03/2026
    تطبيق قرار غلق المحال في محطة الرمل بالإسكندرية (7)_7
    تطبيق قرار غلق المحال في محطة الرمل بالإسكندرية (5)_5
    تطبيق قرار غلق المحال في محطة الرمل بالإسكندرية (6)_6
    تطبيق قرار غلق المحال في محطة الرمل بالإسكندرية (4)_4
    تطبيق قرار غلق المحال في محطة الرمل بالإسكندرية (8)_8
    تطبيق قرار غلق المحال في محطة الرمل بالإسكندرية (3)_3
    تطبيق قرار غلق المحال في محطة الرمل بالإسكندرية (13)_13
    تطبيق قرار غلق المحال في محطة الرمل بالإسكندرية (12)_12
    تطبيق قرار غلق المحال في محطة الرمل بالإسكندرية (11)_11
    تطبيق قرار غلق المحال في محطة الرمل بالإسكندرية (2)_2
    تطبيق قرار غلق المحال في محطة الرمل بالإسكندرية (1)_1
    تطبيق قرار غلق المحال في محطة الرمل بالإسكندرية (10)_10

بدأت محافظة الإسكندرية، في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم السبت، تطبيق قرار غلق المحال العامة وقاعات الأفراح بكافة الأحياء شرقًا وغربًا، تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء.
خطة لترشيد استهلاك الطاقة.

يأتي القرار ضمن خطة حكومية تستمر لمدة شهر، تستهدف ترشيد استهلاك الطاقة وتقليل الإنفاق، في ظل التحديات العالمية وتأثيرات الأوضاع الجيوسياسية على إمدادات وأسعار الطاقة.

التزام ملحوظ في الشوارع التجارية

ورصدت جولات ميدانية التزامًا واسعًا بقرار الغلق في مناطق محطة الرمل والمنشية، حيث أُغلقت المحال وأُطفئت الأنوار، وسط انتشار مكثف لمسؤولي حي وسط لمتابعة التنفيذ.

الأنشطة المشمولة بقرار الغلق

يشمل القرار المحال العامة، والمراكز التجارية، والمطاعم، والكافيهات، والبازارات، إلى جانب الأندية والمنشآت الرياضية والشعبية، ومراكز الشباب والتنمية الشبابية.

وتُمد مواعيد الغلق حتى الساعة العاشرة مساءً يومي الخميس والجمعة وأيام العطلات الرسمية فقط، مع استمرار خدمة توصيل الطلبات للمنازل على مدار 24 ساعة.

أنشطة مستثناة من القرار

يستثني القرار عددًا من الأنشطة الحيوية، منها محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والصيدليات، بالإضافة إلى المطاعم والكافيتريات المرخصة سياحيًا داخل الموانئ ومحطات القطارات، لتلبية احتياجات المواطنين الأساسية.

دعوة للالتزام بالتعليمات

وناشدت محافظة الإسكندرية أصحاب المحال والمنشآت الالتزام بالمواعيد المحددة، دعمًا لجهود الدولة في ترشيد الطاقة وتحقيق الانضباط في الشارع.

