حددت محكمة استئناف طنطا أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل ميرنا جميل، المعروفة إعلاميًا بـ"ضحية الغدر بالخصوص"، على يد مبلط سيراميك، في 29 مارس الجاري، بعد أن تخلص منها في الشارع بطعنات متفرقة بالجسم إثر رفضها الارتباط به.

أمر الإحالة والنية الإجرامية

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم "ك.ن.د"، 26 عامًا، مبلط سيراميك مقيم بالخصوص، ارتكب الجريمة عمدًا مع سبق الإصرار والترصد. وقد عقد العزم على قتل المجني عليها بعد رفضها وأسرتها طلبه بخطبتها، وجلس يراقب ضحيته واستمر في تدبير مخططه الإجرامي لمدة تجاوزت 20 يومًا.

تخطيط الجريمة وتنفيذها

وأفاد أمر الإحالة بأن المتهم بحث طوال تلك المدة عن أداة الجريمة، واخترع في ذهنه تنفيذها بسلاح أبيض "سكين"، وقصده مسكن الضحية متسلحًا به وخافياً إياه بين طيات ملابسه، ثم ترصّدها وجلس في انتظارها بأحد المقاهي. وما إن رأى ميرنا تمشي في الشارع حتى ركض خلفها وباغتها، واستل السكين ووجه لها طعنة في الصدر وأخرى في البطن، مما أدى إلى وفاتها، وفقًا لتقرير الصفة التشريحية والتحقيقات.

إصابة آخر وإجراءات قانونية

وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهم تسبب أيضًا في إصابة محمد معتز شكري أبو زيد بإصابات أعجزته عن أداء أعماله الوظيفية لمدة لا تزيد عن 20 يومًا، باستخدام السلاح الأبيض نفسه، كما أحرز السلاح بدون أي مسوغ قانوني.

