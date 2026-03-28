أصيب 12 شخصًا، بينهم سوداني الجنسية، اليوم السبت، إثر حادث انقلاب أتوبيس على طريق محور الضبعة بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارًا من مأمور مركز شرطة وادي النطرون بوقوع الحادث بعد بوابة ليبيا باتجاه الضبعة - وادي النطرون، وانتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

تفاصيل الحادث

تبين انقلاب أتوبيس على جانب الطريق، وجرى تقديم الإسعافات الأولية للمصابين في موقع الحادث قبل نقلهم إلى مستشفى وادي النطرون التخصصي لتلقي العلاج اللازم.

أسماء المصابين وإصاباتهم

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث وتبين إصابة كل من: أحمد رمضان لطفي، 21 عام، مقيم الجيزة، باشتباه خلع بالكتف الأيسر، إيهاب فرج محمد، 20 عام، مقيم بني سويف، باشتباه كسر بالعمود الفقري وجرح قطعي بالرأس، محمد زيان محمد، 20 عام، مقيم بني سويف، بجرح بالرأس، أحمد عبدالفتاح بدوي، 43 عام، مقيم شبرا الخيمة، باشتباه كسر بالساق اليمنى، إسلام محمد عوض، 20 عام، مقيم بني سويف، باشتباه خلع بالكتف والذراع الأيمن، إسلام عامر فتحي، 27 عام، مقيم بني سويف، بارتجاج وسحجات متفرقة.

كما أصيب كل من: سليمان علي درويش، 45 عام، مقيم بني سويف، بسحجات وكدمات، أحمد سعيد علي، 51 عام، مقيم الجيزة، بكسر بالقدم اليسرى وسحجات، محمد إسماعيل محمود، 22 عام، مقيم بني سويف، بارتجاج وسحجات، عاصم الفاضل خير الدين، 27 عام، سوداني الجنسية، بكسر بالعمود الفقري وكسر مضاعف بالقدم اليمنى، أبو النور معروف سعيد، 44 عام، مقيم بني سويف، باشتباه خلع بالكتف الأيسر واشتباه كسر بالضلوع، أحمد عويس عويس، 37 عام، مقيم بني سويف، بكدمات متفرقة بالجسم.

الإجراءات القانونية

نقل المصابون إلى مستشفى وادي النطرون التخصصي، وحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.