أعرب أهالي محافظة أسوان عن دعمهم وتقديرهم للشيخ محمد حسن وأولاده من ذوي الإعاقة، مؤكدين رفضهم التام لما تعرضوا له من تنمر بعد نشر صورهم على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الاحتفال بالعيد.

هدية عمرة تقديرًا للأسرة

وفي لفتة إنسانية، قام أحد رجال الأعمال بأسوان بإهداء الشيخ محمد حسن وأسرته رحلة عمرة مجانية، تعبيرًا عن تقديره واحترامه للشيخ وأسرته، ورفضه لما تعرضوا له من تعليقات مسيئة على الإنترنت.

حزن وألم الشيخ محمد حسن

وعبر الشيخ محمد حسن عن حزنه واستيائه لما بدر من بعض الأشخاص، قائلًا إنه لا يفهم سبب الهجوم، وأضاف: "أنا اللي خالق عيالي ولا ربنا؟ أنا لا أخجل من شكلي أنا ولا أولادي، والحمد لله على كل شيء، ونشرت صوري معهم في العيد لأفرحهم، ولكن للأسف وجدت البعض يسخر من شكلي وشكل أولادي."

شكر وتقدير للداعمين

كما قدم الشيخ محمد حسن الشكر لكل من تعاطف معه ومع أسرته، ووقف في وجه التعليقات السلبية، مؤكدًا أن الدعم الشعبي كان له أثر كبير في رفع معنويات الأسرة، وتأكيد قيمة الاحترام والتقدير لذوي الإعاقة داخل المجتمع.

موقف المجتمع

وقد عبر عدد من أهالي أسوان عن رفضهم للتنمر، مشددين على أهمية تعزيز قيم الاحترام والمساندة لأصحاب الهمم، والعمل على نشر الوعي والتسامح بين جميع أفراد المجتمع.





