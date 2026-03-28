إعلان

بالصور - محافظ أسيوط يتابع ملفات التقنين والتصالح ويشدد على إزالة المتغيرات المكانية فورًا

كتب : محمود عجمي

10:36 ص 28/03/2026
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    محافظ أسيوط يتابع ملفات تقنين أراضي الدولة والتصالح (1)
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

عقد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، اجتماعًا موسعًا بديوان عام المحافظة لمتابعة آخر المستجدات في ملفات تقنين أراضي أملاك الدولة والتصالح في بعض مخالفات البناء، إلى جانب استعراض موقف المتغيرات المكانية. يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ودعمًا لمستهدفات التنمية المستدامة ضمن رؤية مصر 2030.

مشاركة قيادات المحافظة والإدارات المختصة

حضر الاجتماع المحاسب عدلي أبو عقيل السكرتير العام، وخالد عبد الرؤوف السكرتير العام المساعد، إلى جانب رؤساء المراكز والأحياء ومديري الإدارات المختصة، إضافة إلى فرق العمل المسؤولة عن المنظومات الإلكترونية.

استعراض نسب الإنجاز وتسهيل الإجراءات للمواطنين

وخلال الاجتماع، تابع المحافظ معدلات الأداء ونسب الإنجاز في ملفي التقنين والتصالح، مشددًا على ضرورة تسريع وتيرة العمل وتذليل أي معوقات تواجه المواطنين، مع الالتزام بالقوانين المنظمة. وأكد أهمية الانتهاء من الطلبات المقدمة وتيسير الإجراءات للجادين مع الحفاظ على حقوق الدولة والمواطنين.

توجيهات بإزالة المعوقات والتعامل الحاسم مع التعديات

ووجّه المحافظ بتكثيف الجهود للانتهاء من فحص كافة الطلبات، وخاصة المستوفاة منها قانونيًا، وإزالة أي عقبات إدارية أو فنية تعطل التنفيذ. وأكد اتخاذ إجراءات حاسمة ضد أي تعديات جديدة على أراضي الدولة وعدم التهاون في تطبيق القانون.

أولوية للملفات المرتبطة بخطط التنمية

وشدد اللواء محمد علوان على أن حسم هذه الملفات يمثل أولوية للعمل التنفيذي نظرًا لارتباطها المباشر بخطط التنمية. كما وجّه باستمرار المتابعة الميدانية والتقييم الدوري للأداء لضمان تحقيق المستهدفات في أسرع وقت.

إزالة المتغيرات المكانية فورًا

وفيما يتعلق بملف المتغيرات المكانية، شدد المحافظ على ضرورة التنسيق الكامل بين الجهات المعنية لرصد أي مخالفات والتعامل معها فورًا، مع إزالتها في المهد، وعدم السماح بعودتها مرة أخرى، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة دفاعًا عن حقوق الدولة وتحقيق الانضباط العمراني.

تحسين الخدمات ورفع النظافة العامة

وعلى هامش الاجتماع، وجّه المحافظ بالعمل بروح الفريق، وتكثيف الحملات الميدانية في الشوارع والميادين لرفع مستوى النظافة، وإزالة الإشغالات، والتعامل مع مخلفات الترع والمصارف، بما يحقق تحسنًا ملموسًا يشعر به المواطن يوميًا.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

تقنين أراضي الدولة التصالح محافظ أسيوط التعديات التنمية المستدامة المتغيرات المكانية إزالة المخالفات اجتماع المحافظة رؤية مصر 2030

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

